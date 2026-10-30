Muslimanski parlament Filipina prvi put izabrao premijera

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), parlament autonomne regije Bangsamoro na Filipinima izabrao je u petak Abdula Raufa Makaquu (69) za šefa regionalne vlade nakon što je osvojio većinu glasova predstavnika. Makaqua je uspio pobijediti svog protivnika, Murada Ibrahima, vođu Islamskog oslobodilačkog fronta Moro.

Prema Al Jazeeri, izbori su održani tokom prve sjednice izabranog regionalnog parlamenta Bangsamoro, kojoj je prisustvovao filipinski predsjednik Ferdinand Marcos. Ovaj događaj se smatra novom fazom u političkom procesu i konsolidaciji mira u regiji.

Parlament Bangsamora izabrao je Macaquu za premijera sa 51 glasom od ukupno 80 predstavnika. Glasanje je održano mjesec i po dana nakon regionalnih izbora, na kojima Macaquina stranka nije osvojila potrebnu većinu od 41 mjesta. Nasuprot tome, njegov glavni rival, Murad Ibrahim, osvojio je 27 glasova.

Islamski oslobodilački front Moro se prethodno podijelio na dvije rivalske stranke. Hiljade njegovih boraca također su se pridružile vojnom komandantu i njegovoj stranci, "Bangsamoro Federal", nakon što je filipinski predsjednik Ferdinand Marcos imenovao Abdula Raufa Macaquu za privremenog šefa regionalne vlade.