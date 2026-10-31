Vrhovni iranski lider uputio važne naredbe iranskim vojnim komandantima

Ajetullah sejjid Modžtaba Hamenei izjavio je da će, ako neprijatelji nastave vojne ili terorističke napade, Oružane snage Islamske Republike Iran i iranski narod odrediti vrijeme i uslove za njihov kraj.

Vrhovni komandant je također naglasio jačanje arhitekture vojno-obavještajne službe, produbljivanje domaće odbrane u dva područja "doktrine" i "taktike", razvoj savremenih odbrambenih i sigurnosnih sposobnosti korištenjem novih tehnologija i jačanje duhovne snage i borbenog duha, uz istovremeno ulaganje neumornih napora u zadovoljavanje životnih potreba i podršku oružanim snagama.

U drugom dijelu odredbi vrhovnog komandanta, odlučeno je da se ažurira banka ciljeva na način da sve vrste materijalne i nematerijalne imovine američko-cionističkog neprijatelja budu u dohvatu Oružanih snaga.

Opisao je nacionalnu podršku Oružanim snagama jednim od stubova odvraćanja od neprijateljskih stranaca i njihovih domaćih plaćenika, te je dodao da je osmomjesečno prisustvo nacije na terenu produžetak osmogodišnje svete odbrane, koja je, paralelno sa istrajnošću vojske, policije i snaga Basidža, štitila i nastavit će štititi teritorijalni integritet Irana i islamskog sistema.

Cijeneći inteligentnu postojanost fronta otpora u raznim zemljama, vrhovni vođa Islamske revolucije nazvao je jedinstvo terena odlučujućom varijablom sa strateškim uticajem na oblikovanje novog političkog i sigurnosnog poretka u Zapadnoj Aziji, te izrazio nadu da će ovaj novi poredak pružiti osnovu za rastuće jedinstvo islamskih naroda i država za formiranje nove islamske civilizacije.

General-major Abdollahi, načelnik štaba Oružanih snaga, general-major Amir Hatami, vrhovni komandant Kopnene vojske, i general-major Vahidi, vrhovni komandant Korpusa garde Islamske revolucije, sastali su se sa vrhovnim komandantom Oružanih snaga i podnijeli izvještaje o spremnosti branitelja zemlje na obalama Perzijskog zaljeva, operativnim područjima Hormuškog moreuza, Omanskog mora i sjeverozapadnoj i jugoistočnoj granici zemlje. Također su podnijeli izvještaj o višestrukoj proizvodnji različitih vrsta municije i izviđačkog, pomoćnog i borbenog oružja.

Vrhovni komandant Oružanih snaga, izražavajući zadovoljstvo provedenim aktivnostima, zamolio je visoke vojne komandante da prenesu zahvalnost i zadovoljstvo svim vojnim, policijskim, dobrovoljnim snagama Basidža i zaposlenima u ovim organizacijama, Ministarstvu odbrane i njihovim porodicama.