Kriza hidžaba u odnosima Ankare i Bakua

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), sukob između turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana i njegovog azerbejdžanskog kolege Ilhama Alijeva oko zabrane nošenja hidžaba učenicama i nastavnicama u azerbejdžanskim školama i univerzitetima konačno je prisilio Erdogana da odustane od ivice eskalacije tenzija. To se dogodilo u vrijeme kada se činilo da su bratski odnosi između dvije zemlje na ivici kolapsa.

Prema libanskim novinama Al-Akhbar, jedan od znakova ovog povlačenja bila je ostavka Erdoganovog savjetnika Oktaya Serala, osobe koja je bila u prvim redovima kampanje kritike odluke Azerbejdžana. On je podnio ostavku na svoju funkciju u nedjelju na zahtjev turskog predsjednika. Ovo je uprkos nekim medijskim izvještajima koji ukazuju da je Alijev Seralovu smjenu postavio kao preduslov za razgovore o popravljanju štete nanesene odnosima između dvije zemlje.

Savjetnik je ranije pozvao Azerbejdžan da poništi svoju odluku, pitajući koja bi savjest ili osjećaj za pravdu dozvolili učenici koja nosi hidžab u skladu sa svojim vjerskim uvjerenjima da ostane iza školskih vrata?

Kao odgovor, Alijev je optužio Tursku da se miješa u unutrašnje stvari Azerbejdžana i zatražio od Ankare da se ne miješa u stvari koje je se ne tiču.

Incident se tu nije završio. U krugovima bliskim azerbejdžanskoj vladi, protiv Ankare su iznesene optužbe da Turska planira vojni udar protiv Alijeva i da ima osmanske ambicije za dominaciju.

Azerbejdžanska vlada je također izdala međunarodne naloge za hapšenje više od 30 turskih ličnosti, uključujući Fatiha Erbakana, šefa stranke "Oživljeno blagostanje", koja također ima predstavnike u turskom parlamentu. Ove osobe su osudile odluku Azerbejdžana o hidžabu.

Kritike Erdoganovog povlačenja u Turskoj

Međutim, Seralovo otpuštanje nije prošlo nezapaženo u Turskoj. Erbakan je optužio Erdogana da se poklonio Alijevu.

Drugi su vjerovali da je turski predsjednik dva puta zakazao u moralnim i vrijednosnim slučajevima za manje od mjesec dana. Prvi slučaj bila je krađa depozita građana u investicionim fondovima od strane visokih zvaničnika vladajuće Stranke pravde i razvoja, a drugi slučaj bio je spor s Azerbejdžanom oko hidžaba.

U tom kontekstu, Ali Babacan, šef stranke "Demokratija i napredak", procijenio je cijenu onoga što je nazvao krađom stoljeća na 150 milijardi dolara.

Čini se da Erdogan nije želio da slučaj hidžaba postane strateški neuspjeh u njegovoj vanjskoj politici i ugrozi prijateljstvo s Bakuom.

Za Tursku, Azerbejdžan predstavlja kopnenu kapiju zemlje prema Centralnoj Aziji i turskom svijetu, te je jedan od temelja utjecaja Ankare u regiji Kavkaza protiv Rusije i Irana.

Erdogan također ne želi jednostavno predati Baku Tel Avivu, posebno na vrhuncu tenzija između cionističkog režima i Turske. Osim toga, Azerbejdžan je važan za Tursku u pogledu uvoza energije, a ruta za transport azerbejdžanskog plina i nafte do svjetskih tržišta također je od strateškog značaja.

Erdogan je popustio kako bi održao odnose s Bakuom

Stoga je, uprkos tome što se našao u teškoj poziciji u pogledu vjerskih i moralnih vrijednosti tokom jučerašnje ceremonije obilježavanja 103. godišnjice proglašenja Turske Republike, Erdogan preferirao što brže rješavanje spora s Azerbejdžanom.

Dio svog političkog uspona izgradio je na odbrani tih vrijednosti. Uključujući i odbranu hidžaba, koji je odobren za upotrebu u svim turskim institucijama, uključujući i vojne institucije, tokom njegove vladavine.

Međutim, Erdogan je pokušao izgladiti razlike prije redovnog sastanka zemalja turskog govornog područja danas. Sastanak koji bi mogao utrti put rješavanju krize između dvije zemlje.

Iz ove perspektive, Seralovo otpuštanje je za Erdogana bilo kao ispijanje otrovne čaše. Odmah je uslijedilo pritvaranje niza turskih ličnosti. Ljudi kojima je Baku zabranio ulazak u Azerbejdžan.

Alijevljevo odsustvo sa sastanka zemalja turskog govornog područja; znak kontinuirane krize?

Ali iznenađenje je bilo to što Alijev neće prisustvovati sastanku za koji se Erdogan nadao da će riješiti razlike koje su se pojavile u odnosima u protekle dvije godine.

Azerbejdžanska novinska agencija Report objavila je sinoć da predsjednik zemlje neće prisustvovati sastanku sljedećeg dana zbog svog zauzetog rasporeda i planova vezanih za sportske događaje, te da će u njegovo ime prisustvovati ministar vanjskih poslova Jeyhun Bayramov.

Ova odluka neće zadovoljiti Erdogana i mogla bi odvesti odnose između dvije zemlje u neizvjesnom smjeru.

To se dešava dok turski predsjednik nije lično prisustvovao regionalnom sastanku "CICA" koji je održan prije više od dvije sedmice i poslao je svog ministra vanjskih poslova Hakana Fidana na sastanak.