U saopštenju objavljenom u subotu, Služba za odnose s javnošću vojske navela je da su u petak navečer domaći sistemi protivvazdušne odbrane – kojima upravljaju snage protivvazdušne odbrane vojske, pod kontrolom integrisane nacionalne mreže protivvazdušne odbrane – uspješno otkrili i identifikovali američki borbeni avion F-16 koji je letio iznad Persijskog zaliva.

Tokom operacije, sistemi protivvazdušne odbrane pratili su američki F-16 i lansirali projektil prema njemu, navodi se u saopštenju.

U saopštenju se dodaje da je projektil eksplodirao u blizini letjelice, oštetivši američki borbeni avion i prisilivši pilota da prekine misiju te izvrši prinudno slijetanje na jedan od najbližih aerodroma u regionu.