Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), Sergej Veršinjin je u intervjuu za turski list "Hurriyet" dodao: Imamo opsežnu saradnju s Iranom koja uključuje ekonomsku, komercijalnu i kulturnu oblast.

Izjavio je: Rusija je ranije u februaru eksplicitno izjavila da će se svaki napad Sjedinjenih Država ili Izraela na Iran smatrati činom agresije i neizazvanim.

Ruski diplomata je izjavio da Moskva želi povratak mira i stabilnosti u regiju Perzijskog zaljeva, napominjući da je ova regija od velikog i vitalnog značaja za globalnu ekonomiju, kao i za proizvodnju nafte i prirodnog plina.

Nastavio je: „Svi razumijemo posljedice problema vezanih za Hormuški moreuz; problem nije samo nafta, plin ili Hormuški moreuz, već i iranski nuklearni program. Rusija je više puta izjavila da je spremna pomoći u rješavanju ovih problema.“

Veršinjin je dodao: „Na fundamentalnijem i političkom nivou, postoji potreba za stvaranjem kolektivnog sigurnosnog sistema u Perzijskom zaljevu; Rusija je ažurirala svoj prijedlog o perspektivi kolektivne sigurnosti u Perzijskom zaljevu.“

Nastavio je: „Ovaj prijedlog uključuje formiranje organizacije koja uključuje arapske zemlje Perzijskog zaljeva, Iran i druge zemlje u regiji.“

Ruski diplomata je rekao: „Ako je potrebno osigurati sigurnost u ovom okviru, pet stalnih članica Vijeća sigurnosti UN-a također mogu sudjelovati u ovom procesu; Druge zemlje u regiji, poput Turske i Egipta, također bi mogle sudjelovati u projektu.

Ruski ambasador u Ankari je naglasio: Rusija i dalje vjeruje da Iran, kao i svaka druga zemlja, ima pravo razvijati svoj nuklearni program u mirnodopske svrhe.