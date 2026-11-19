Tokom posjete školi „Shajareh Tayyebah“ i spomen-obilježju njenim šehidima u Minabu, general-major Abdollahi je napad na ovu obrazovnu ustanovu nazvao očiglednim zločinom nad djecom, naglasivši da takav čin nema nikakvo opravdanje.

Osvrćući se na okolnosti incidenta u školi, izjavio je da ono što se dogodilo u ovoj ustanovi služi kao dokaz američkih zločina – zločina za koje postoji mnogo primjera u historiji djelovanja SAD-a.

Kritikujući raskorak između američke retorike o slobodi i stvarnog postupanja te zemlje, visoki komandant je rekao da, iako Amerikanci stalno govore o posvećenosti slobodi, u praksi ne pokazuju nikakvo poštovanje prema ljudskim vrijednostima ili slobodi.

Napad na školu „Shajareh Tayyebah“ u Minabu jasan je primjer te kontradiktornosti, naveo je on.

Opisujući napad na učenike osnovne škole kao neprihvatljiv čin, general-major Abdollahi je rekao da je ovaj incident užasan zločin nad djecom Minaba, te da se takav zločin ne može ni opravdati ni prihvatiti.

Napominjući da su Amerikanci znali za lokaciju škole i prisustvo učenika u trenutku napada, rekao je da će se nevina krv ove djece zasigurno vratiti kao prokletstvo američko-cionističkim teroristima.

Tokom posjete, visoki komandant je također naglasio neophodnost bilježenja i dokumentovanja detalja incidenta u školi „Shajareh Tayyebah“. Već prvog dana neisprovociranog agresorskog rata koji je 28. februara pokrenula američko-izraelska vojna koalicija, američke rakete „Tomahawk“ pogodile su osnovnu školu za djevojčice „Shajareh Tayyebeh“ u Minabu, na jugu Irana, pri čemu je poginulo najmanje 175 ljudi, od kojih su većina bile učenice.