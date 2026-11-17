Govoreći u utorak na skupu u haremu imama Homeinija u Teheranu, general-major Ahmad Vahidi rekao je da su neprijateljske sile imale nekoliko ciljeva protiv Irana, među kojima su rušenje Islamske Republike, raspad zemlje, zauzimanje njenih obala, ekonomski kolaps i poticanje unutrašnjih nemira.

Međutim, nijedan od tih ciljeva nije ostvaren, naglasio je on, dodajući da je iranski narod svojim nepokolebljivim otporom promijenio odnose snaga.

Osvrćući se na međunarodna dešavanja i stavove koje su neki američki saveznici zauzeli prema nedavnim događajima, komandant IRGC-a je rekao da je neprijatelj, iako sebe smatra najvećom svjetskom materijalnom silom, potražio pomoć drugih zemalja kako bi se suprotstavio iranskom narodu. Ipak, čak su i neki od saveznika Washingtona odbili da se otvoreno pridruže tim nastojanjima, napomenuo je on.

General-major Vahidi je dalje naveo da iranski narod igra ulogu u oblikovanju novih društvenih, političkih i sigurnosnih odnosa na međunarodnom planu.

Rekao je da su neprijatelji Islamske Republike doživjeli neuspjehe u svojim različitim strategijama, dok je nepokolebljivost Irana dovela do toga da su zbunjeni u pogledu svojih odluka i načina na koji će nastaviti konfrontaciju s ovom zemljom.