Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), procijenjeni kumulativni ekonomski gubici koji su rezultat rata između Sjedinjenih Država i cionističkog režima protiv Irana u arapskim zemljama Perzijskog zaljeva između 2026. i 2030. godine premašili su 790 milijardi dolara. U isto vrijeme, procjenjuje se da će troškovi fizičke štete i gubitaka koji su rezultat ovog rata u tim zemljama također premašiti 200 milijardi dolara.

Prema studiji Allianz Tradea, firme za osiguranje komercijalnih kredita i upravljanje finansijskim rizicima, očekuje se da će se kombinovani BDP zemalja Vijeća za saradnju u Zaljevu (GCC) smanjiti za 4 posto u 2026. godini, što je 8,2 procentna poena niže od prognoziranog ekonomskog rasta prije rata s Iranom.

Prema studiji, Katar će najviše patiti, a očekuje se da će se njegova ekonomija smanjiti za 14 posto u 2026. godini. Nakon Katara slijede Kuvajt sa 11 posto i Bahrein sa smanjenjem od 8 posto.

Očekuje se da će se ekonomija Saudijske Arabije također smanjiti za 2,8 posto, a Ujedinjenih Arapskih Emirata za 0,9 posto. Nasuprot tome, očekuje se da će ekonomija Omana porasti za 3,3 posto, potaknuta pristupom pomorskim rutama izvan Hormuškog moreuza.

Allianz predviđa da će, ako se strane suzdrže od ponovnog zaoštravanja napetosti i brodarstvo u Hormuškom moreuzu se vrati u normalu, ekonomije koje su najteže pogođene početi da se oporavljaju od 2027. godine. Prema ovoj prognozi, ekonomski rast u Kataru i Kuvajtu mogao bi dostići oko 9 posto te godine.

Prema studiji, ekonomska recesija će se proširiti i na glavne sektore ekonomije regije. Očekuje se da će aktivnost nafte i plina u arapskim zemljama Zaljeva pasti za oko 8,5 posto u 2026. godini. To će smanjiti rast BDP-a samo za 1,6 postotnih poena.

Očekuje se da će trgovinske aktivnosti u regiji također pasti za 5,5 posto.

Studija naglašava da povratak dijela izvoza nafte na predratni nivo neće nužno značiti kraj fluktuacija prihoda, jer je nakon rata izvoz postao više ovisan o alternativnim rutama nego prije. Nadalje, čak i ako se postigne sporazum i sukob riješi, sigurnosne prijetnje mogu i dalje postojati.