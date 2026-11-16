Prema međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), Wall Street Journal je izvijestio da je Biden u knjizi "Obećaj mi, Ameriko" predstavio narativ o svojim četiri godine u Bijeloj kući i raspravljao o važnim vanjskopolitičkim odlukama svoje administracije, uključujući povlačenje američkih trupa iz Afganistana.

U knjizi, bivši američki predsjednik je naglasio da i dalje brani svoju odluku o okončanju rata u Afganistanu. "Da sam ponovo u ovoj poziciji, donio bih istu odluku", napisao je. "Okončanje rata u Afganistanu bila je ispravna stvar."

Međutim, Biden je u svom izvještaju o protivljenju ove odluke unutar svoje administracije također govorio o tome. Prema njegovim riječima, i Lloyd Austin, tadašnji američki ministar odbrane, i general Mark Milley, tadašnji načelnik Združenog štaba, izrazili su zabrinutost zbog posljedica povlačenja američkih snaga.

Biden je također rekao da je dobio uvjeravanja da će afganistanska vlada moći nastaviti samostalno djelovati nakon povlačenja američkih snaga i da Kabul neće pasti najmanje šest mjeseci. Ali ova procjena se nije pokazala tačnom i, prema njegovim riječima, "rok od šest mjeseci koji mi je obećan nestao je za nekoliko dana".

Bivši američki predsjednik vjeruje da je brzi kolaps afganistanske vlade ozbiljno utjecao na redoslijed i proces povlačenja američkih snaga, čineći ga haotičnim.

Wall Street Journal je izvijestio da će se Bidenovi memoari, pored ispitivanja njegove vanjske politike i učinka administracije, baviti i američkim domaćim političkim podjelama i njegovom kontroverznom odlukom da odustane od predsjedničke utrke 2024. godine. Knjiga bi trebala biti objavljena u utorak.