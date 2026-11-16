Generalni sekretar UN-a Antonio Guterres pozvao je na "siguran" povratak muslimanskih izbjeglica Rohinja u Mjanmar.

Prije skoro deceniju, vojna hunta u Mjanmaru prisilila je oko milion Rohinja da pobjegnu u susjedni Bangladeš.

Trenutno, stotine hiljada izbjeglica Rohinja nalaze utočište u Cox's Bazaru, na jugoistoku Bangladeša, čime je ovaj lučki grad postao najveći kompleks izbjegličkih kampova na svijetu.

Prije nego što je izraelski režim 2023. godine pokrenuo genocidni rat protiv Palestinaca u Pojasu Gaze, UN je opisao Rohinje kao žrtve genocida i okarakterisao ih kao narod koji je najviše izložen progonu na svijetu.

Govoreći u ponedjeljak na 16. samitu Asocijacije nacija jugoistočne Azije (ASEAN) i Ujedinjenih nacija, Guterres je rekao da Rohinje u Cox's Bazaru čekaju na svoj "siguran, dobrovoljan, dostojanstven i održiv povratak".

Guterres je dodao da progonjene Rohinje također traže odgovornost za "teška kršenja" koja su dovela do njihovog prisilnog masovnog raseljavanja.