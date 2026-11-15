Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), šef Političkog vijeća libanskog Hezbollaha, osvrćući se na promjenu jednačina moći u regiji, smatrao je da su nedavni događaji u Iranu, Libanu i Palestini znak kraja ere statusa američke supersile i naglasio: Washington više nije u stanju nametnuti svoju volju narodima.

Sayyed Ibrahim Amin al-Sayyed je izjavio: Događaji u Libanu, Palestini i Iranu utjecali su na put nacija, odnose između zemalja i jednadžbe bitaka na međunarodnoj sceni. Zločini SAD-a i cionističkog režima u Palestini, Iranu, Libanu i Jemenu na kraju će također dovesti do uništenja kriminalaca.

Govoreći o neuspjehu cionističkog režima da postigne sigurnost i stabilnost kroz rat protiv Libana, dodao je: Donald Trump je pokušavao vratiti veličinu Amerike, ali se suočio s teškim porazom. Izborni događaji u SAD-u također su bili znak nazadovanja ove zemlje; do te mjere da je i sam Trump ove izbore opisao kao veliki korak unazad.

Šef Političkog vijeća libanskog Hezbollaha također je najavio formiranje novih događaja na međunarodnoj sceni i rekao: Po prvi put u američkoj historiji održani su izbori usmjereni na protivljenje ili pristanak na napad na Iran, a istovremeno smo svjedočili tome da su neke evropske zemlje zauzele stav protiv cionističkog režima.

Naglašavajući da predstojeći događaji obećavaju veliku pobjedu za Liban i regiju, Amin al-Sayed je izjavio: Iran je redizajnirao kartu regije svojim djelovanjem na osnovu činjenice da je jedna zemlja uspjela da se suprotstavi Americi i pokaže Washingtonu da više nije supersila.

U drugom dijelu svog govora, osvrćući se na događaje u Jemenu, smatrao je da nastavak rata u ovoj zemlji nije u interesu nijedne strane, rekavši: Ovaj rat nema domaćih ili stranih dostignuća, a velika i borbena nacija Jemena platila je visoku cijenu suočavajući se sa cionističkim režimom i podržavajući palestinski narod.

Šef Političkog vijeća Hezbollaha također je naglasio saudijskim zvaničnicima da će prihvatanje zahtjeva jemenskog naroda imati više koristi za Rijad nego nastavak neprijateljstva prema ovoj naciji i uništavanje ove zemlje.

Amin al-Sayed je nastavio kritikujući pitanje monopola na oružje u Libanu, navodeći: Neke stranke stalno govore o monopolu na oružje, ali njihova prava namjera je razoružati otpor; Pitanje koje je iznenađujuće u kontekstu tekuće agresije i okupacije cionističkog režima i u skladu je s interesima ovog režima.

Dodao je: Svrha takvog zahtjeva je predaja cionističkom režimu i nema nikakve veze s nacionalnim interesima Libana; međutim, ako se pitanje razoružanja pokrene s ciljem osiguranja nacionalnih interesa, postoji mogućnost diskusije i razmatranja.