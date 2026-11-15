Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahl al-Bayt (ABNA), sa Saudijskom Arabijom saveznice u Jemenu danas su, u nedjelju, najavile provedbu operacije pod nazivom "promjena formacije i preraspoređivanje" u području s pogledom na strateški moreuz Bab al-Mandab. Ova akcija poduzeta je nakon što su jemenske oružane snage izvele operaciju zaobilaženja iza njihovih položaja.

Povlačenje sa Saudijskom Arabijom savezničkih snaga iz regije Bab al-Mandab otvara put jemenskim oružanim snagama da povećaju svoju dominaciju nad ovim uskim morskim prolazom.

Moreuz Bab al-Mandab jedan je od najvažnijih i najprometnijih plovnih puteva na svijetu za kretanje robe i komercijalnog tereta, posebno tereta iz Azije i preko egipatskog Sueskog kanala u Evropu.

Povlačenje nakon gubitka pozicija i linija podrške

Vojni izvor rekao je jemenskoj televiziji Al-Masirah da su saudijsko-arabijske grupe i pojačanja potisnuta s periferije regije Dhubab i moreuza Bab al-Mandab. Prema izvoru, ovo povlačenje se dogodilo nakon što su jemenske oružane snage pojačale opsadu.

Izvor je dodao da su snage u povlačenju izgubile svoje položaje i linije podrške te su bile prisiljene bježati prema Adenu pod izgovorom da namjeravaju zaštititi grad.

Promjena formacije; Opravdanje za bijeg s linija sukoba

Vojni izvor naglasio je da opravdanje za povlačenje s prvih linija sukoba pod krinkom promjene formacije i preraspodjele odražava nivo zabrinutosti snaga povezanih sa Saudijskom Arabijom da će biti zarobljene i ubijene ili zarobljene od strane jemenskih oružanih snaga. Pogotovo otkako se opsada ovih okupljanja pojačala i izgubili su sposobnost da održe svoje pozicije.

Izvor je nastavio naglašavati nastavak suprotstavljanja neprijateljskim okupljanjima i pokretima, rekavši: Jemenske oružane snage će nastaviti da se suprotstavljaju pokretima Saudijske Arabije i njenim oruđima i plaćenicima na terenu, a istovremeno će se pridržavati jednačine opsade protiv opsade i eskalacije protiv eskalacije.