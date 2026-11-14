Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), irački ministar vanjskih poslova Fuad Hussein je u intervjuu za France 24 izjavio da su SAD zatražile od Iraka da zatvori sve granične prijelaze s Iranom, osim dva, u okviru svoje politike ekonomskog pritiska i sankcija Iranu. Zahtjev koji je, prema njegovim riječima, praktično nemoguće provesti.

Govoreći o velikom broju službenih i neslužbenih prelaza između dvije zemlje, irački ministar vanjskih poslova je rekao: "Ne možemo zatvoriti naše granice s Iranom. Ovo će biti teška mjera i smatra se oblikom sankcija protiv iračkog naroda. Do sada nismo implementirali ovaj zahtjev, ali smo u razgovorima s američkom stranom."

Naglasio je da ograničavanje granične razmjene s Iranom ne bi samo utjecalo na teheransku ekonomiju, već bi i ozbiljno naštetilo iračkoj trgovini, kretanju i ekonomskim interesima.

Ponovno otvaranje i zatvaranje prelaza pod pritiskom SAD-a

Ove izjave dolaze u vrijeme kada se situacija na graničnim prijelazima između Iraka i Irana promijenila posljednjih sedmica. Irak je zatvorio prelaz Shib 21. oktobra iz navedenih sigurnosnih i tehničkih razloga, ali je prelaz ponovo otvoren 10. novembra.

U petak su se pojavili i izvještaji o privremenom zatvaranju prelaza Mandali. Mreža Al-Hurra također je izvijestila da je ponovno otvaranje prelaza Shib izvršeno nakon internog pritiska i konsultacija između nekih čelnika Koordinacijskog okvira i iračkog premijera.

Ovi događaji se odvijaju dok Washington i dalje zahtijeva ograničenja iračke granične komunikacije s Iranom, a Bagdad pokušava upravljati pritiskom SAD-a, istovremeno sprječavajući ekonomske i političke posljedice prekida veza sa svojim istočnim susjedom.

Irak poziva na okončanje situacije ni rata ni mira

U drugom dijelu intervjua, irački ministar vanjskih poslova, osvrćući se na nastavak tenzija između Irana i SAD-a, rekao je da situacija ni rata ni mira ne može dugo trajati i da se regionalna situacija na kraju mora kretati prema miru ili ratu.

Navodeći da obim krize više nije ograničen na sukob između SAD-a i Izraela s Iranom, dodao je: Ovaj sukob je utjecao na cijelu regiju, a Irak je također postao jedna od zemalja uključenih u njegove posljedice; stoga se Bagdad smatra obaveznim pokušati posredovati i smanjiti tenzije.

Fuad Hussein se također osvrnuo na diplomatsku ulogu Iraka i ocijenio nedavnu posjetu premijera zemlje Teheranu i sastanak s iranskim zvaničnicima u okviru napora Bagdada da upravlja regionalnom krizom.

Napori iračke vlade da kontroliše oružje naoružanih grupa

Irački ministar vanjskih poslova također je najavio nastavak pregovora vlade zemlje s naoružanim grupama kako bi se njihovo oružje stavilo pod kontrolu vlade, te je rekao da premijer pokušava zaključiti ovaj proces do juna 2027. godine.

Prema njegovim riječima, neke grupe su pristale na ovaj proces, a pregovori s drugim grupama se također nastavljaju.