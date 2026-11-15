Govoreći na konferenciji za novinare u nedjelju, Esmaeil Baqaei je rekao da Iran ostaje fokusiran na vlastite napore i sposobnosti, dodajući da korištenje diplomatskih kanala od strane Teherana ne treba tumačiti kao polaganje nada u bilo koju drugu stranu.

„Nećemo ostaviti nijedan vojni napad ili agresiju bez odgovora, a to smo već dokazali u praksi“, izjavio je on.

Komentarišući tvrdnje SAD-a u vezi s pregovorima, Baqaei je rekao da Iran ne brine o unutrašnjim sporovima među američkim zvaničnicima, ali je istakao da je Washington lišio diplomatiju njenog pravog smisla.

Rekao je da bi diplomatija trebala služiti kao sredstvo za sprečavanje tenzija, dok su je SAD koristile kao alat za postavljanje zasjeda i izvođenje iznenadnih napada.

„Svijet sumnjičavo gleda na diplomatske tvrdnje SAD-a“, rekao je Baqaei, dodajući da je Iran, s obzirom na gorko iskustvo u odnosima s Washingtonom, posebno dužan uzeti u obzir događaje iz prošlosti.

Osvrćući se na poremećaje u zračnom saobraćaju u SAD-u, Baqaei je naveo da su američki zvaničnici te probleme pripisali zastarjelosti opreme i infrastrukture.

Dodao je da bi se američka javnost sasvim prirodno mogla zapitati ne bi li za vladu bilo bolje da je modernizirala navigacijske sisteme, umjesto što troši novac na kupovinu oružja i ubijanje ljudi u Iranu.

Baqaei je također oštro kritikovao američke zvaničnike zbog nedostatka brige za vlastite građane, navodeći da je njihova glavna preokupacija podrška cionističkom režimu, koji u regiji nije učinio ništa osim što se bavi ubijanjem.

Njegove izjave dolaze u trenutku kada visoki iranski vojni zapovjednici opetovano upozoravaju da bi svaka nova agresija na zemlju naišla na snažan odgovor. U petak je komandant Korpusa garde islamske revolucije (IRGC), general-major Ahmad Vahidi, upozorio da bi čak i najmanja agresija na Iran naišla na „razorne i bolne” udare, te je pozvao protivnike da izvuku pouku iz svojih uzastopnih poraza.

Načelnik štaba Oružanih snaga Irana, general-major Ali Abdolahi, također je izjavio da su prethodni iranski uzvratni udari bili tek početak, naglasivši da ta zemlja posjeduje kapacitete za zadavanje daleko razornijih udaraca u slučaju nove agresije.