Bahreinski opozicioni pokret pozvao je na narodni ustanak nakon što su desetine šiitskih vjerskih službenika – među kojima je i istaknuti vjerski autoritet, veliki ajatollah šejh Isa Qassim – osuđeni na doživotni zatvor. Pokret je osudio ove presude, okarakterisavši ih kao dio kontinuirane kampanje represije koju provodi režim Al Khalifah.

„Nepravedna presuda koju su izrekli sudovi nelegitimnog režima Al Khalifah, kojom su istaknuti učenjak – veliki ajatolah šejh Isa Ahmed Qassim – i drugi visoki šiitski vjerski službenici osuđeni na doživotni zatvor, predstavlja opasan napad na šiitsku muslimansku zajednicu u Bahreinu i flagrantno kršenje njihovih vjerskih prava“, navodi se u saopštenju „Koalicije mladih 14. februara“ objavljenom u ponedjeljak.

Koalicija je dobila ime po datumu kada je počeo narodni ustanak protiv vladajućeg režima u Manami.

Dodaje se da se presuda protiv šiitskih vjerskih službenika ne može tolerisati niti ignorisati, s obzirom na njene teške posljedice po značajan dio stanovništva zemlje.

„Koalicija mladih 14. februara“ naglasila je da ovako oštre presude zahtijevaju utvrđivanje odgovornosti i odlučan odgovor bahreinskog naroda.

„Stoga pozivamo herojski i revolucionarni narod Bahreina, iz svih sfera života, da ustane i nedvosmisleno odbaci ove zlonamjerne i nepravedne presude“, stoji u saopštenju.

Saopštenje je uslijedilo nakon što je bahreinski, takozvani Visoki krivični sud, osudio 64 šiitska vjerska službenika i učenjaka na doživotni zatvor, dok su četiri osobe osuđene na 15 godina zatvora. U saopćenju, glavna šiitska opoziciona grupa u Bahreinu, Nacionalno islamsko društvo al-Wefaq, imenovala je 11 šiitskih svećenika i učenjaka osuđenih na doživotnu kaznu zatvora.

Među njima su šejh Raed al-Sitri, šejh Hussein Mahrous, šejh Hassan al-Kasab, šejh Hasan Ali al-Saibi, šejh Hamid Ašur, šejh Džamil al-Aali, šejh Džafar Ašur, šejh Jassim al-Mu'min, šejh el-Khajh-Hajh i Sheikh Ayyoub al-Bahrani.

Šejh Ali al-Mustaršid i Mahdi Sahvan su takođe bili među osuđenima, a svaki je dobio po 15 godina zatvora.