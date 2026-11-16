Glasnogovornik IRGC-a, brigadni general Hossein Mohebbi, iznio je ovaj podatak tokom nedavne konferencije za novinare povodom obilježavanja Sedmice vazduhoplovstva i svemira IRGC-a, navodeći da je MQM-170C novi tip američkog drona među velikim brojem američkih bespilotnih letjelica koje su presrele iranske snage.

Iako je jednostavniji i jeftiniji od modela MQ-9 Reaper i MQ-1C Gray Eagle, MQM-170C ima svoju ulogu u američkim operacijama iznad voda južno od Irana.

Upoznavanje sa dronom MQM-170C

MQM-170C proizvodi američka kompanija Griffon Aerospace, gdje je poznat pod nazivom "Outlaw G2". Oružane snage SAD-a označile su ovu letjelicu kao MQM-170C.

Ova bespilotna letjelica duga je približno 2,7 metara, uz raspon krila od oko 4,9 metara. Kada se koristi kao meta za jedinice protivvazdušne odbrane, teži oko 68 kilograma. Ako je opremljena određenim izviđačkim teretom, njena ukupna težina može dostići približno 102 kilograma.

MQM-170C pokreće klipni motor zapremine 170 kubnih centimetara (cc), a letjelica može postići maksimalnu brzinu od 223 kilometra na sat. Može letjeti na visini većoj od četiri kilometra i ostati u patroli iznad određenog područja oko osam sati.

Koja je misija drona "Outlaw"? Tokom četrdesetodnevnog američko-izraelskog agresorskog rata protiv Irana, kao i u kasnijim sukobima koji traju sve do danas, američka flota bespilotnih letjelica – posebno modeli iz serija MQ-9 i MQ-1C – pretrpjela je teške gubitke uslijed djelovanja iranskih sistema protivvazdušne odbrane koji koriste tehnologiju pasivnog otkrivanja ciljeva.

Iranski sistemi, poput onih iz serije „Majid“ i porodice „358/359“, za otkrivanje ciljeva oslanjaju se na optičke sisteme. Budući da ne koriste radar, ne ostavljaju radarski odraz koji bi mogao otkriti njihovu lokaciju.

Najvjerovatnija misija bespilotne letjelice MQM-170C jeste da primora iranske sisteme protivvazdušne odbrane na otvaranje vatre, dok naprednije letjelice, poput modela „Reaper“, s veće udaljenosti nadziru područje, lociraju iranske protivvazdušne sisteme, a zatim pokreću napade na njih.

Još jedna moguća misija ove bespilotne letjelice u blizini iranskih granica jeste izviđanje.

Uprkos malim dimenzijama i ograničenom kapacitetu nosivosti, ova letjelica može biti opremljena određenim optičkim i izviđačkim sistemima. S obzirom na teške gubitke koje je pretrpjela glavna flota američkih izviđačkih bespilotnih letjelica – uključujući porodicu „Reaper“ – moguće je da je MQM-170C raspoređen kao pomoćna letjelica kako bi se barem djelimično popunila nastala praznina.

Sistemi za elektronsko ratovanje IRGC-a preuzimaju kontrolu nad američkim bespilotnim letjelicama

Prema izjavama zvaničnika i informacijama objavljenim o presretanju bespilotnih letjelica serije MQM-170C, ove letjelice su uglavnom bile meta sistema za elektronsko ratovanje, te su dospjele u ruke iranskih oružanih snaga u gotovo neoštećenom stanju.