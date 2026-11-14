Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (AS) - ABNA - bahreinski učenjaci su u saopštenju u kojem kritikuju odluke vezane za zahtjev za održavanje vjerskih ceremonija i rituala uz dozvolu vlade pozvali ljude da ne učestvuju u zajedničkim molitvama imama koji dobiju takvu dozvolu i da ne prisustvuju predavanjima, žalovanju i vjerskim grupama koje se održavaju uz dozvolu vlade.

U ovom saopštenju, bahreinski učenjaci su naglasili da se podržavanje i prihvatanje ovih odluka smatra praktičnim učešćem u onome što su nazvali napadom na religiju i da se ne prihvata nikakav izgovor da se to opravda.

U izjavi se navodi: Islam je dugo bio identitet Bahreina i smatra se religijom ove zemlje i izvorom njenog zakonodavstva; stoga se vjerski poslovi i održavanje islamskih ceremonija trebaju određivati ​​na osnovu pravila šerijata i putem pravnika islamskih škola, a ne na osnovu političkih odluka i vladinih dozvola.

Potpisnici izjave, naglašavajući da autoritet u vjerskim pitanjima dolazi isključivo od Božje odredbe, objavili su da političke odluke o dozvoli ili zabrani održavanja vjerskih ceremonija, po njihovom mišljenju, utiču na stav šerijata.

Bahreinski učenjaci također su podržali stavove ajatolaha šeika Ise Ahmeda Kasima o ovom pitanju i pozvali narod da se odupre ovim odlukama i da se suzdrži od njihovog prihvatanja i praćenja.

U drugom dijelu izjave, jasno je naveden šerijatski stav potpisnika o ceremonijama koje se održavaju uz dozvolu vlade: Imam koji dobije dozvolu da predvodi molitvu ne smije biti imam kongregacije, i ne smije se moliti iza njega; Također, ne smije se pozivati ​​propovjednik koji djeluje s dozvolom da održi govor ili prisustvuje njegovom skupu.

Prema ovoj izjavi, učešću u ceremonijama žalosti, vjerskim okupljanjima i vjerskim grupama koje se održavaju uz dozvolu vlade protive se i učenjaci potpisnici, te su pozvali na suzdržavanje od prisustvovanja i podržavanja ovih programa.

Bahreinski učenjaci su na kraju naglasili da ovaj stav uključuje sve pojedince, bez izuzetka i bez obzira na njihove porodične odnose i društveni status, te da ne smatraju da su obzir i kompromis dozvoljeni u tom pogledu.