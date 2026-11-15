U saopštenju objavljenom u nedjelju, IRGC navodi da je radar na američkom položaju za protivvazdušnu odbranu pogođen sa šest dronova koji pripadaju vazduhoplovno-kosmičkim snagama IRGC-a.

U saopštenju se dodaje da su se precizni i uspješni udari čuli u različitim dijelovima Bahreina, što još jednom demonstrira operativne sposobnosti IRGC-a.

SAD, nakon što su doživjele potpuni neuspjeh u svom navodnom planu pratnje naftnih tankera – što je zapravo bila operacija krijumčarenja nafte – u Hormuškom moreuzu, sada pokušavaju skrenuti pažnju svjetske javnosti sa činjenice da je ovaj ključni plovni put zatvoren, pribjegavajući pritom akcijama manjeg obima i nasumičnim napadima, navodi se u saopštenju.

Iz IRGC-a su naglasili da Hormuški moreuz ostaje zatvoren, te upozorili da će na svaku agresiju američkog neprijatelja uslijediti još oštriji i snažniji odgovor.

Također se navodi da se skupocjeni američki dronovi obaraju jedan za drugim, uz napomenu da je u ovoj fazi, u poređenju sa prethodnom, protiv američkih ciljeva angažovan veći broj dronova IRGC-a.

U zaključku saopštenja stoji da bi neprijatelj trebao imati na umu da će na svaki čin agresije uslijediti oštar i proračunat odgovor.