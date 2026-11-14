Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), jemenske oružane snage uspjele su stići do obale koja povezuje provincije Aden i Lahj i jug Bab al-Mandabskog tjesnaca, stvarajući ovim napredovanjem novu vojnu stvarnost. Ovi događaji su grupama saveznicima Saudijske Arabije u područjima "Saqiya" i "Ras al-Ara" na jugu Bab al-Mandabskog tjesnaca predstavili dvije mogućnosti: zatočeništvo ili povlačenje bez oružja.

Prema libanskim novinama Al-Akhbar, uprkos desetinama saudijskih zračnih napada usmjerenih na odgađanje napredovanja jemenskih oružanih snaga, izvještaji ukazuju na to da je prethodnica ovih snaga stigla do obale koja povezuje provincije Aden i Lahj. Izvori povezani s ovim snagama naglasili su da je glavna ruta snabdijevanja koju koriste naoružane grupe povezane sa Saudijskom Arabijom sada pod njihovom kontrolom.

Prethodno su jemenske oružane snage uspjele preuzeti kontrolu nad područjima Ghil al-Barira, Huwayriba i kampa Kharaz u sektoru Al-Mudaraba na zapadu provincije Lahj. Ovi događaji dogodili su se u isto vrijeme kada su njihove snage napredovale sa suprotne ose prema kampu Kharaz i području Khor Umayra između Adena i Lahja.

Žestoki sukobi oko kampa Kharaz

Izvori s terena izvijestili su Al-Akhbar da su se jučer dogodili žestoki sukobi na nekoliko osa u blizini kampa Kharaz. Sukobi su počeli nakon što su jemenske oružane snage preuzele kontrolu nad bunarom "Al-Tawani" i približile se kampu Kharaz. Kamp je vojna baza za podršku snagama koje podržava Saudijska Arabija i sadrži veliki broj skladišta oružja i municije.

Jemenske oružane snage su prethodno izvele šest ofanzivnih operacija koristeći balističke rakete protiv vojnih okupljališta "Brigada Al-Amaliqah" i "Snaga domovinskog štita" u regiji Kharaz i drugih položaja u Ras al-Ara i Kharazu.

Brigadni general Yahya Saree, glasnogovornik jemenskih oružanih snaga, objavio je da su ove operacije rezultirale ubistvom desetina snaga koje podržava Saudijska Arabija.

Jemenske oružane snage pozivaju na predaju opkoljenih snaga

Dok južni izvori opisuju napredovanje jemenskih oružanih snaga prema obali kao proboj, grupe povezane sa Saudijskom Arabijom kažu da su još uvijek prisutne u područjima Al-Saqiya i Ras al-Ara i da nemaju namjeru da se povlače. Ove grupe su također objavile da su počele primati vojnu podršku s mora.

U istom kontekstu, informirani izvori s terena u provinciji Lahj potvrdili su da su jemenske oružane snage putem zvučnika i komunikacijskih uređaja pozvale preostale elemente selefijskih grupa u područjima Al-Suqiya i Ras al-Ara da polože oružje i spase svoje živote.

"Mohammed al-Farah", član Političkog vijeća jemenskog pokreta Ansarullah, također je potvrdio da su desetine snaga povezanih s drugom brigadom "Al-Amaliqah" opkoljene na jednom od frontova u području Al-Mudharebah, te da su pokušaji probijanja opsade propali.

Dodao je u objavi na društvenoj mreži X da jemenske oružane snage nastavljaju napredovati na frontovima Lahj, Al-Mudharebah i Ras al-Ara, a neprijateljski redovi su u haosu i konfuziji.

Al-Farah je također izvijestio o široko rasprostranjenom povlačenju snaga koje podržava Saudijska Arabija iz područja "Kharz", "Shatt", raskrsnice "Al-Suraih", "Al-Mahaulah" i "Al-Shaqiqa" prema "Khor Umayra".