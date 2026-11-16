Obraćajući se novinarima nakon sastanka ministara vanjskih poslova ECO-a u Islamabadu u ponedjeljak, iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araqchi ocijenio je skup „veoma dobrim” i naveo da su razmotrene sve tačke dnevnog reda.

Istakao je da je posebna pažnja posvećena situaciji u Gazi, pri čemu su učesnici govorili o problemima koje uzrokuje izraelski režim, kao i o „tihom genocidu” na palestinskoj teritoriji. Ministri su pozvali na dostavu međunarodne humanitarne pomoći i promjenu situacije na tom području, napomenuo je on.

Araqchi je dodao da je na sastanku također pozitivno odgovoreno na dešavanja u regiji, uz podršku iranskom dvodnevnom prijedlogu i nadu da će on dovesti do potpunog okončanja rata koji je u toku.

Podršku koju su države članice ECO-a pružile ovom prijedlogu opisao je kao jedan od značajnih ishoda sastanka.

Ministar vanjskih poslova je izjavio da je skup bio uspješan te da su razmatrani i budući izgledi organizacije, uključujući saradnju u oblastima obnovljivih izvora energije, nauke i regionalne sigurnosti.

Iranski dvodnevni prijedlog predstavljen je kao mapa puta za uspostavljanje sigurnosti u Hormuškom moreuzu i okončanje regionalnog sukoba. Prema ovom planu, komercijalna plovidba kroz ovaj strateški plovni put bila bi obnovljena u roku od 48 sati nakon što SAD ispune uslove Teherana, koji uključuju ukidanje pomorske blokade iranskih luka, okončanje rata na svim frontovima i odmrzavanje iranske imovine u inostranstvu. Prijedlog je prenesen posredstvom Katara.

Glasnogovornik iranskog Ministarstva vanjskih poslova Esmaeil Baqaei opisao je ovaj prijedlog kao najlogičniji put za ponovno uspostavljanje sigurnosti u Hormuškom moreuzu, naglasivši da će taj plovni put ostati nesiguran sve dok Washington nastavlja sa neprijateljskim djelovanjem protiv Irana. Također je naglasio da plovila koja namjeravaju proći kroz moreuz moraju koordinirati s nadležnim iranskim vlastima.