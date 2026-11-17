Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), objavljivanje izvještaja u američkim novinama The New York Times o mogućoj vezi između iranskih brana i raketnih postrojenja izazvalo je kritike zbog mogućih nehumanih i nemoralnih posljedica takve naracije; izvještaj koji je Mohammad Bagher Ghalibaf, predsjednik Islamske konsultativne skupštine, smatrao pripremom za daljnje napade na iransku civilnu infrastrukturu.

U ponedjeljak, 16. novembra 2026. godine, novine New York Times, u izvještaju koji su napisale "Sanam Mahouzi" i "Erica Solomon", pozivajući se na tvrdnje nekih protivnika, tvrdile su da su neki od iranskih brana i projekata prenosa vode možda izgrađeni s ciljem podrške vojnim instalacijama i raketnim gradovima!

Predlaganje takve hipoteze o kritičnoj infrastrukturi za vodosnabdijevanje izazvalo je ozbiljne etičke i humanitarne probleme; jer uvođenje brana kao objekata s dvostrukom vojnom i civilnom upotrebom može, u ratnom okruženju, opravdati napad na infrastrukturu od koje zavise životi miliona civila.

Ono što ovu naraciju čini i humano i moralno uznemirujućom jeste rizik od normalizacije napada na brane, čije bi uništenje moglo dovesti do široko rasprostranjenih poplava, ljudskih žrtava, uništavanja staništa divljih životinja, poremećaja u snabdijevanju pitkom vodom i ekoloških katastrofa. Sama blizina brane vojnim objektima sama po sebi ne predstavlja zakonsku dozvolu za napad na nju.

Prema članu 56. Dodatnog protokola I Ženevskim konvencijama, brane uživaju posebnu zaštitu, a napadi na njih podliježu strogim ograničenjima ako postoji rizik od oslobađanja opasnih sila i teških civilnih žrtava. Ova zaštita se odnosi čak i na neke objekte od vojnog značaja.

Qalibafov čvrst odgovor na izvještaj New York Timesa

Kao odgovor na objavljivanje ovog izvještaja, Mohammad Baqer Qalibaf, predsjednik Islamske konsultativne skupštine, upozorio je na postavljanje temelja za napade na iransku civilnu infrastrukturu, navodeći:

"Dok postavljaju temelje za sljedeću rundu napada na civilnu infrastrukturu, njihovi stručnjaci kažu za New York Times: Brane u blizini iranskih raketnih lokacija imaju dvostruku namjenu (vojno-civilnu)."

Qalibaf je osporio ovaj argument i naglasio: "U redu. Novi zakon: svaka brana, luka ili elektrana koja se nalazi u blizini američke ili izraelske baze ima dvostruku namjenu. Mi samo primjenjujemo vašu logiku na isti način, bez promjene."