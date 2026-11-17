Prema izvještaju Međunarodne novinske agencije Ahlul Bayt (A.S.) - ABNA - U ponedjeljak, Vrhovni krivični sud Bahreina osudio je 64 osobe, uključujući 57 šiitskih vjerskih lica, na doživotni zatvor, a pet drugih na 15 godina zatvora u kontroverznoj presudi. Šejh Isa Kasim, koji živi u Iranu od 2018. godine, također je u odsustvu osuđen na doživotni zatvor.

Bahreinske vlasti tvrde da su osuđenici igrali ulogu u formiranju grupe povezane s Revolucionarnom gardom i pokušaju svrgavanja vlade; optužbe da su organizacije za ljudska prava izrazile zabrinutost zbog valjanosti kazni, dovodeći u pitanje proces suđenja i iznoseći izvještaje o mučenju, prisilnim priznanjima i ograničenom pristupu optuženih dokumentima slučaja.

Kao odgovor na presude, šejh Isa Kasem je naglasio: „Zatvaranje učenjaka je dinamizam linije džihada za islam, slobodu, dostojanstvo i potpuno ostvarenje prava. Bahrein i njegov vjernički narod ne žele vladu zasnovanu na sili koja ima za cilj poniziti zemlju i njen narod.“

Dodao je: „Narod Bahreina će nastaviti da se bori za svoja prava. Nećemo odstupiti od islama, naše slobode i našeg dostojanstva. Vlada želi da zatvori bahreinske borce za slobodu, učenjake i vjerske studente i da zakopa glasove časti, dostojanstva i slobode.“

Šiitski vođa Bahreina je također izjavio: „Nemoguće je da vjernički narod Bahreina ne suoči se s politikom ropstva i marginalizacije uprkos svim teškoćama i da ostane nijem pred oduzimanjem svojih prava ili da prestane da ih zahtijeva i da se zadovolji manjim od svojih prava.“

Šejh Isa Kasim, naglašavajući odlučnost bahreinskog naroda da nastavi svoje napore u ostvarivanju svojih prava uprkos svim teškoćama i problemima, primijetio je: „Naši životi su vezani za islam, slobodu i dostojanstvo i nećemo pogriješiti ni u jednom od ovih pitanja. U vremenima sukoba, pobijedit će oni koji se trude ugoditi Bogu, a ne oni koji tlače Njegove sluge i šire korupciju među Njegovim stvorenjima.“

U posljednjim povezanim reakcijama, bahreinska zajednica Al-Vefak također je izdala saopštenje u kojem osuđuje doživotne kazne izrečene šeiku Isi Kasimu i drugim vjerskim službenicima u zemlji, nazivajući ih primjerom „kolektivnog kažnjavanja“. Zajednica je upozorila da će eskalacija sigurnosnih obračuna s vjerskim i političkim vođama produbiti krizu legitimnosti u bahreinskoj vladi.

Bahreinski institut za prava i demokratiju (BIRD) također je u izvještaju objavio da je od 69 osoba osuđenih u ovom slučaju, 60 bilo šiitskih vjerskih službenika, a 13 je suđeno u odsustvu. Organizacija je pozvala na ozbiljnu pažnju na kršenja prava optuženih i nedostatke u procesu suđenja, navodeći navode o mučenju i prisilnim priznanjima.

Ove kazne, koje su među najraširenijim sudskim obračunima sa šiitskim vjerskim licima u Bahreinu posljednjih godina, izazvale su zabrinutost zbog eskalacije vjerskih i političkih napetosti u zemlji.