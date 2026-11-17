Araqchi, koji boravi u zvaničnoj posjeti Omanu, sastao se sa sultanom Haithamom u utorak ujutro.

Tokom sastanka, iranski ministar vanjskih poslova istakao je dugu i pozitivnu historiju odnosa između Teherana i Muskata, potvrđujući odlučnost Irana da dalje proširuje veze s Omanom u svim oblastima od zajedničkog interesa.

Također je naglasio principijelnu politiku Irana usmjerenu na jačanje povjerenja i saradnje među zemljama u regiji, ističući važnost zajedničkih napora država u regiji u unapređenju njihovih zajedničkih interesa i sigurnosti.

Dvije strane razmijenile su mišljenja o najnovijim regionalnim dešavanjima, posebno o nesigurnosti i tenzijama koje su posljedica agresivnih i intervencionističkih akcija SAD-a.

Araqchi je upoznao omanskog sultana s trenutnom situacijom, uključujući iransku diplomatsku inicijativu za okončanje rata koji su nametnule Sjedinjene Države. Izrazio je zahvalnost za dobre usluge i posredničke napore Omana, naglašavajući da je Iran uvijek ozbiljno pristupao diplomatiji, baš kao što je ostao čvrst i odlučan u odbrani svog teritorijalnog integriteta i nacionalnih interesa.

S druge strane, sultan Haitham je istakao značaj historijskih i prijateljskih odnosa između Omana i Irana, pohvalio odgovoran pristup Teherana prema regionalnom miru i stabilnosti, te pozvao na nastavak konsultacija među zemljama u regiji kako bi se upravljalo trenutnom kritičnom situacijom i spriječila dalja eskalacija tenzija.