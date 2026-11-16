Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), lokalni izvori u Bamyanu potvrdili su afganistanskim medijima da su talibanske obavještajne snage uhapsile i zatvorile četiri šiitska vjerska lica.

Izvor je danas u intervjuu za afganistanski medij objavio da su ova četiri lica članovi Nadzornog odbora šiitskih vjerskih škola u Bamijanu i da su uhapšeni dok su dijelili školarinu za vjerske škole. Izvori su identificirali dvojicu pritvorenika kao "Fasihija" i "Mutaharija".

Prema izvoru, četvorica vjerskih lica uhapšena su krajem prošle sedmice u vjerskoj školi u gradu Punjab, pokrajina Bamiyan.

Izvor je objasnio da su uhapšeni prebacivali novac vezan za školarine vjerskih škola putem mjenjačnica, a talibani su također zaplijenili novčane transfere vezane za te iznose. Također, u vezi s ovim slučajem, talibanske snage su izvršile inspekciju mjenjačnica u Bamijanu i uhapsile nekoliko službenika mjenjačnica, koji su kasnije pušteni.

Školarina za studente i učenike šiitskih vjerskih škola finansira se od strane vjerskih vlasti i iz vjerskih sredstava koje plaćaju šiitski muslimani. Prema izvorima, talibani su bili svjesni procesa raspodjele ovih naknada u prethodnim godinama.

Međutim, razlog hapšenja četvorice vjerskih lica još nije utvrđen. Jedan izvor je rekao da je talibanski obavještajni odjel u Bamijanu negirao njihovo hapšenje. Prema izvoru, postoje izvještaji da su pritvoreni prebačeni u Kabul.

Ova hapšenja dolaze u vrijeme kada su talibani nedavno uhapsili dva šiitska vjerska lica u Heratu. Lokalni izvori su ranije naveli da je razlog hapšenja dvojice svećenika održavanje ceremonija žalosti za dane Fatimida.

Posljednjih godina, talibani su više puta uhapsili brojne vjerske učenjake i utjecajne šiitske ličnosti; akcije koje su neki šiitski starješine ocijenili kao vršenje vjerskog pritiska na ovu zajednicu.