U ponedjeljak je sud u Bahreinu u odsustvu osudio ajatolaha šejha Isu Qassima i još 66 šiitskih vjerskih ličnosti i predstavnika na doživotne zatvorske kazne. Svi osim četvero osuđenih dobili su doživotni zatvor, dok su preostala četvorica osuđena na 15 godina zatvora. Od ukupnog broja osuđenih, njih 47 trenutno se nalazi u zatvoru, dok je 11 izvan Bahreina. Prema pojedinim izvorima, ove presude nisu bez povezanosti s nedavnim ratom protiv Irana. Bahreinski politički aktivista Taher al-Mousawi izjavio je za iransku novinsku agenciju Tasnim da se „svi podaci o ovim hapšenjima, njihov oblik, sadržaj i vrijeme u kojem su provedena, povezuju s aktuelnim ratom u regionu, što potvrđuje i priroda optužbi. Optužbe nisu utemeljene, ne sadrže nikakve dokaze i izlaze izvan područja stručnosti i praktičnog iskustva vjerskih učenjaka“.

Bahreinska stranka Al-Wefaq reagovala je na presude, ocijenivši da su one dio sve intenzivnijeg pravosudnog i sigurnosnog obračuna režima Al Khalifa s bahreinskim vjerskim učenjacima i aktivistima. Iz ove stranke poručili su da presude nemaju nikakve veze s pravdom, već predstavljaju instrument politike „kolektivnog kažnjavanja“ većinskog stanovništva Bahreina.

„Targetiranje vjerskih ličnosti, starješina i učenjaka dio je organizovanog procesa kojim se nastoji dodatno otežati život šiitima, izbrisati njihovo vjersko prisustvo i oduzeti im slobode i pravo na vlastita uvjerenja“, saopćio je Al-Wefaq.

Šiiti pod pojačanim pritiskom nakon drugog rata protiv Irana

Ovaj razvoj događaja dolazi nakon 40-dnevnog rata koji su SAD i Izrael pokrenuli protiv Irana. Bahrein, saveznik Washingtona koji je pružao podršku napadima na Iran, pokrenuo je talas hapšenja šiitskih vjerskih učenjaka i aktivista, a određenom broju građana oduzeto je državljanstvo.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Bahreina je, naprimjer, u martu, tokom rata protiv Irana, saopćilo da je uhapšeno najmanje 63 osobe zbog objavljivanja sadržaja povezanih s ratom na društvenim mrežama. Optužbe su uključivale ono što su vlasti nazvale „zloupotrebom društvenih mreža“ radi izražavanja podrške iranskim napadima na američke vojne baze na teritoriji Bahreina, dijeljenje „osjetljivih podataka“ s iranskim Korpusom čuvara islamske revolucije (IRGC), kao i regrutovanje pojedinaca za aktivnosti protiv Bahreina. U tom periodu preminuo je mladi Bahreinac Mohammed al-Musawi nakon što je, prema navodima, bio izložen torturi sigurnosnih snaga. Teretilo ga se zbog objavljivanja fotografija iranskih raketnih napada na društvenim mrežama.

Osim toga, 27. aprila bahreinske vlasti oduzele su državljanstvo 69 osoba, među kojima je bilo i 33 djece. Režim Al Khalifa kao obrazloženje naveo je nacionalnu sigurnost i djelovanje protiv interesa države, tvrdeći da su pogođene osobe izražavale simpatije prema iranskim neprijateljskim aktivnostima ili sarađivale sa stranim subjektima. Istog mjeseca uhapšen je i 26-godišnji bahreinski umjetnik Mansour Yassin zbog dizajna povezanog s rahmetli vrhovnim vođom Irana, ajatolahom Sejjidom Alijem Khameneijem.

Režim Al Khalifa je 9. maja pokrenuo opsežan talas hapšenja šiitskih vjerskih učenjaka, propovjednika i drugih vjerskih ličnosti, pri čemu su privedene 53 osobe. U junu su tri istaknute bahreinske vjerske ličnosti protjerane iz zemlje u roku od samo sedam dana. Uz talas hapšenja, uvedena su i široka ograničenja šiitskih vjerskih obreda tokom mjeseca muharrema i na dan Ašure, čime je onemogućeno održavanje tradicionalnih komemoracija i vjerskih okupljanja u njihovom uobičajenom obimu.

Reakcije unutar Bahreina i u regionu

Doživotne zatvorske kazne izrečene bahreinskim vjerskim učenjacima izazvale su brojne reakcije u zemlji i širom regiona. Ajatolah šejh Isa Qassim reagovao je na presude poručivši da takvi postupci neće oslabiti narod, već će samo dodatno učvrstiti njegovu odlučnost u nastavku borbe za islam, slobodu, dostojanstvo i puno ostvarivanje njegovih prava. Koalicija mladih Revolucije 14. februara u Bahreinu izdala je saopćenje u kojem je osudila doživotne zatvorske kazne, ocijenivši ih napadom na samo postojanje šiitske zajednice i njen vjerski identitet. Koalicija je pozvala građane Bahreina da se suprotstave nepravdi.

Obraćajući se šiitskom stanovništvu, u saopćenju je poručeno: „Dajte ovim tlačiteljima jasan odgovor i uzviknite da se nikada nećemo predati, da nećemo napustiti svoje vjerske učenjake i da se klanjamo samo Bogu.“

Nakon ovog poziva, na društvenim mrežama pojavili su se snimci na kojima se vidi kako građani izlaze na ulice u nekoliko dijelova Bahreina, uključujući i područja oko glavnog grada Maname, uz povike protiv režima Al Khalifa. Prema navodima organizacije Bahrain Prisoners’ Affairs Organization, koja se bavi pitanjima zatvorenika, oko zatvora Jaw, u kojem se nalaze pritvoreni vjerski učenjaci, raspoređene su brojne jedinice za suzbijanje demonstracija i sigurnosne snage. Ministarstvo vanjskih poslova Irana oštro je osudilo nepravedne doživotne zatvorske kazne i oduzimanje imovine grupi bahreinskih vjerskih učenjaka i građana, ocijenivši te postupke „sistematskim i široko rasprostranjenim kršenjem ljudskih prava“.

Predsjednik izvršnog odbora iračkog pokreta Al-Nujaba također je osudio sudske presude protiv 53 šiitska vjerska učenjaka i predstavnika u Bahreinu, opisujući ih kao napad na položaj znanja i učenjaka. Vjerska akademija u Libanu saopćila je da postupci režima Al Khalifa predstavljaju ozbiljno kršenje načela pravde i pravičnosti.

Grupa arapskih novinara, aktivista i boraca za ljudska prava izdala je zajedničko saopćenje u kojem je osudila postupke bahreinskih vlasti, uključujući politička hapšenja, prisilna protjerivanja, oduzimanje identifikacijskih dokumenata i zatvaranje stotina vjerskih učenjaka i građana. Potpisnici su ove mjere opisali kao namjerno i neprihvatljivo targetiranje, koje zaslužuje osudu s humanitarnog, moralnog i političkog stanovišta. Također su istakli da takvi postupci predstavljaju očigledno kršenje prava, dodatno pogoršavaju ionako teške prilike u regionu i služe isključivo interesima neprijatelja regiona.

Od početka ustanka u februaru 2011. godine, režim Al Khalifa uhapsio je hiljade šiitskih građana pod sigurnosnim optužbama. Prema podacima organizacija za ljudska prava, mnogi od njih i dalje se nalaze u zatvorima u lošim i nehumanim uslovima.

Iako represivne mjere režima Al Khalifa prema šiitskoj većini nisu ograničene samo na posljednjih nekoliko mjeseci i imaju dugu historiju, oduzimanje državljanstva, hapšenja i zatvaranje istaknutih šiitskih vjerskih učenjaka posljednjih mjeseci, posebno nakon rata protiv Irana, znatno su intenzivirani. Tokom rata, Iran je u više navrata gađao vojne baze i objekte u Bahreinu koje je američka Centralna komanda (CENTCOM) koristila za izvođenje napada na iranske gradove.

Zbog toga brojni analitičari, politički i građanski aktivisti pojačani sigurnosni i politički pritisak na šiitsko stanovništvo vide kao pokušaj režima Al Khalifa da nadoknadi svoju nesposobnost da direktno odgovori na iranske napade. Podrška Irana šiitskom stanovništvu Bahreina tokom proteklih godina također se navodi kao jedan od faktora važnih za razumijevanje ponašanja vlasti u Manami. Vrijedi napomenuti da neke od ovih vjerskih ličnosti danas žive u Iranu, što režim u Manami, čini se, koristi kao opravdanje za oduzimanje njihovog državljanstva i potpuno prekidanje njihovih veza s Bahreinom.

Drugi razlog pritiska na vjerske učenjake jeste njihova otvorena podrška Islamskoj Republici tokom nedavnog rata, kao i nastojanje da među građanima Bahreina podignu svijest i ospore propagandu režima Al Khalifa o stvarnim pozadinama sukoba. U tom kontekstu, šejh Isa Qassim je u svom majskom obraćanju osudio Sjedinjene Američke Države zbog, kako je naveo, zlonamjerne politike i pokušaja rušenja Islamske Republike. Ovaj vjerski autoritet postavio je pitanje: „Može li ijedna razumna osoba kritikovati Islamsku Republiku zato što se branila od agresorskog rata takvih razmjera i s takvim ciljevima?“

Šejh Qassim kritikovao je i nedostatak pravde u međunarodnim odnosima, ističući da će pravda, uz razum i probuđenu savjest čovječanstva, na kraju prevladati, a neistina nestati. Pozvao je muslimane širom svijeta da ispune svoju dužnost u tom pogledu. Stoga se može zaključiti da režim Al Khalifa, nezadovoljan činjenicom da šiitski vjerski učenjaci svojim javnim istupima odbacuju politiku Maname prema napadima na Iran, zloupotrebljava pravosudne mehanizme kako bi izvršio dodatni pritisak na njih.

U cjelini posmatrano, imajući u vidu pojačanu represiju nad istaknutim šiitskim ličnostima, poziv Pokreta 14. februara na obnovu narodnog ustanka i rastuće regionalne napetosti, postupci režima Al Khalifa mogli bi ga suočiti s ozbiljnim izazovima. Ovoga puta, za razliku od 2011. godine, možda neće uspjeti ugušiti narodne proteste, posebno zato što bi druge arapske monarhije Perzijskog zaljeva, zaokupljene regionalnim okolnostima, mogle imati ograničene mogućnosti za angažovanje snaga Peninsula Shield radi gušenja demonstracija.