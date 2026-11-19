Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), sajt za praćenje tankera "Tanker Trackers" objavio je u hitnoj vijesti da se Iran priprema za nastavak izvoza nafte.

Istovremeno, prema glasinama, iranski tanker se priprema za prelazak na izvoznu destinaciju i navodi se da bi svaki poremećaj u kretanju tankera mogao biti praćen napadima na naftna postrojenja u UAE, Saudijskoj Arabiji, Kataru, Kuvajtu, Omanu i Bahreinu.

Reuters je danas izvijestio, pozivajući se na tragače tankera, da je tanker za naftu u Perzijskom zaljevu utovarivao iransku sirovu naftu putem transfera s broda na brod.