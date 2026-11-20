U obraćanju na skupu studenata u petak, general-major Ahmad Vahidi rekao je da su iranske pomorske snage uspostavile kontrolu ne samo nad Perzijskim zaljevom i Hormuškim tjesnacem, već i nad otvorenim vodama stotinama kilometara dalje.

"Zašto se neprijateljski ratni brodovi ne usuđuju približiti na manje od 500 do 600 kilometara?" upitao je, pripisujući to borbenim sposobnostima iranskih pomorskih snaga te snazi ​​zapovjednika i pripadnika Zrakoplovno-svemirskih snaga IRGC-a.

General-major Vahidi napomenuo je da je u Perzijskom zaljevu ranije, u određenim trenucima, boravilo čak 120 zapadnih vojnih plovila, dok ih je uobičajeno bilo između 70 i 80. Međutim, istaknuo je, već mjesecima nema ni traga tim plovilima – ni u Hormuškom tjesnacu, niti izvan njega.

"Neprijatelji moraju shvatiti da nemaju drugog izbora osim priznati poraz i napustiti regiju", izjavio je.

Zapovjednik IRGC-a također je naglasio da je odmazda za američko-izraelske zločine protiv Irana neosporno pravo, upozorivši da svijet više neće biti sigurno mjesto za one koji su odgovorni za ubistva i zvjerstva.

"Neće imati miran san i morat će drhtati zbog zločina koje su počinili", rekao je.

General-major Vahidi dodao je da će iranski narod goniti odgovorne sve dok se ne osveti krv šehida – vođe Islamske revolucije ajatolaha Sejjeda Alija Hameneija, žrtava tragedije u Minabu i svih ostalih šehida. Također je istakao punu borbenu spremnost Oružanih snaga Irana, navodeći da pripadnici Zračnih i svemirskih snaga Korpusa garde islamske revolucije (IRGC) kontinuirano razvijaju i predstavljaju nove sposobnosti.

Prema riječima general-majora Vahidija, trenutne sposobnosti ovih snaga nesumnjivo su veće od onih koje su demonstrirane tokom prvog agresorskog rata, pri čemu su napredovale i njihove inovacije, operativne sposobnosti i tehnološka dostignuća.