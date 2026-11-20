Tekst poruke ajetullaha sejjida Modžtabe Hameneija glasi:

📝 U ime Boga, Milostivog, Samilosnog

▪️Stigla je vijest o smrti velikog profesora islamske teološke škole, velikog ajetullaha Vahida Horasanija. Taj cijenjeni učenjak smatran je jednim od glavnih stubova podučavanja islamske jurisprudencije - fikha i principa. Njegova dva dnevna časa smatrana su jednim od najvažnijih predavanjima u posljednjim decenijama. Na tim časovima, pored njegovih ličnih istraživačkih aspekata, dobro se odražavala i ozbiljna i duboka pažnja prema stavovima nekih od najistaknutijih učenjaka savremenog perioda teološke škole u Nedžefu i njegovo vladanje nad njima. Budući da je taj aspekt uvijek bio praćen elokventnim, organiziranim i čvrstim izražavanjem časnog profesora, to je svako naučno predavanje pretvaralo u koristan i vrijedan sat za tragaoce za znanjem i vrlinama.

▪️Danas, veliki broj nastavnika i vrlih učenjaka teološke škole u Komu, kao i drugih islamskih škola u zemlji i grupa vjerskih lica iz drugih zemalja, u svoje akademsko iskustvo ubraja i čast prisustvovanja lekcijama tog cijenjenog naučnika i svi s divljenjem spominju njegovu iskrenu i snažnu odanost nepogrešivim članovima Ehli-bejta, neka ih Bog sve blagoslovi, u riječima i djelima. Nesumnjivo, kroz svoje kontinuirane napore na putu šerijata i vjere, on ima veliko pravo nad zajednicom vjernika i islamskim vjerskim školama, čega bi se svi trebali sjećati i biti zahvalni.

▪️Izražavam saučešće našem Imamu, neka Bog ubrza njegov povratak, islamskim vjerskim školama, svim vjernicima, a posebno njegovoj plemenitoj porodici zbog ovog gubitka i molim Svemogućeg da mu podari najviše stepene.

‌✍️Sejjid Modžtaba Huseini Hamenei

🗓17. novembar, 2026.