Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (A.S.) - ABNA - Hudžet ul-Islam šejh Ali al-Khatib je u svojoj hutbi džuma-namaza održanim koji se poklopio sa 83. godišnjicom nezavisnosti Libana, pozvao vlasti zemlje da pažljivo prouče regionalna i međunarodna dešavanja i da prestanu sa štetnim klađenjem, popuštanjem stranim diktatima i savjetovanjem libanonskih šiita koji su platili visoku cijenu za odbranu domovine.

Osvrćući se na godišnjicu nezavisnosti Libana, šejh al-Khatib je primijetio: "U svojoj suštini, nezavisnost nije samo datum u govorima ili praznik u kalendaru, već stvarna volja da se oslobodimo svih oblika strane zavisnosti i dominacije, te čvrsta posvećenost zaštiti zemlje, čovjeka i slobodne nacionalne odluke." Pohvalio je stav komandanta vojske, generala Haikala, u tom pogledu.

Potpredsjednik Vrhovnog šiitskog vijeća dodao je: „Libanci su tokom decenija platili visoku cijenu kako bi učvrstili ovu nezavisnost i branili granice i suverenitet domovine od pohlepe i ponovljene agresije, a otpor je uvijek bio u prvom planu odbrane domovine i cijele njene teritorije.“

Naglašavajući da su politički, ekonomski i sigurnosni pritisci u jasnom pokušaju da zasjene Liban, izjavio je: „Vlasti moraju prestati da se predaju američkim diktatima koji zarobljavaju Liban u neprofitabilnim pozicijama i da se suzdrže od davanja lekcija i savjeta libanskim šiitima koji su platili vrlo visoku cijenu braneći zemlju.“ Prema izjavama koje se pripisuju najvišem šiitskom autoritetu, šiiti nisu ušli ni u kakav uzaludan rat, a tvrdnje o suprotnom su neistinite.

Osvrćući se na potrebu za detaljnom analizom međunarodnih događaja, uključujući rezultate američkih i izraelskih izbora, otpor Irana i Osovine otpora, te događaje u Jemenu, šejh Al-Khatib je izjavio: „Svjedočili smo prvom historijskom sastanku ove vrste između tri glavne globalne sile u Kini; vjerujemo da da su SAD ostvarile svoje ciljeve započinjući rat protiv Islamske Republike Iran, ovaj sastanak ne bi bio održan i Amerikanci ne bi učestvovali u njemu. Žalosno je što libanonski zvaničnici ustaju protiv dijela vlastitog naroda, dok njihovi saveznici u inostranstvu traže dostojan izlaz iz ovog agresivnog rata.“

Naglasio je: „Više nije prihvatljivo da libanonski zvaničnici vode politiku „čekanja“ i klade se na vanjske promjene. Libanonska historija je puna iskustava koja su dokazala da će oslanjanje na vanjsko, čak i ako je primamljivo u političkom trenutku, uskoro postati cijena koju će libanonski narod platiti za svoju sigurnost, stabilnost, suverenitet i budućnost.“

Zamjenik predsjednika šiitskog Vrhovnog vijeća zaključio je naglašavajući: „Prava nezavisnost će biti potpuna kada se građanin u ovoj zemlji osjeća sigurno, stabilno i dostojanstveno, a vladine odluke budu zasnovane na interesima Libana i njegovog naroda, a ne na stranim kalkulacijama.“

Također se osvrnuo na stav komandanta vojske, generala Heikala, koji je rekao: „Nezavisnost će biti potpuna samo oslobođenjem zemlje i proširenjem državnog suvereniteta na cijelu teritoriju zemlje.“