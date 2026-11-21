Međutim, pogoršanje ove krize ne može se pripisati samo vremenskim prilikama, logističkim poteškoćama ili nedostatku finansijskih sredstava. Izraelska ograničenja humanitarnog pristupa, obustavljanje ključnih pravaca za dopremu pomoći i nastavak vojnih napada na naseljena područja predstavljaju važne faktore za razumijevanje zbog čega stanovništvo Gaze ostaje toliko ranjivo.

Zimske padavine pretvorile su već očajnu situaciju u neposrednu prijetnju. Prema podacima Ureda Ujedinjenih nacija za koordinaciju humanitarnih poslova (OCHA), obilne kiše između 6. i 9. novembra pogodile su oko 46.000 domaćinstava, odnosno 226.000 ljudi, dok je oštećeno više od 40.000 porodičnih skloništa. Poplavne vode prodrle su u šatore i improvizirane smještajne objekte, ostavljajući porodice bez odgovarajuće posteljine, odjeće i zaštite od hladnoće. Uništeni sanitarni objekti i oštećena zdravstvena infrastruktura dodatno su povećali rizike s kojima se suočavaju raseljene zajednice.

Ovakvi uslovi nisu samo posljedica sezonskog nevremena. Oni su rezultat dugotrajnog uništavanja civilne infrastrukture, ponovljenih prisilnih raseljavanja i izostanka adekvatne pomoći za osiguravanje skloništa, odvodnje, vodosnabdijevanja i sanitarnih uslova. Izraelska ograničenja ulaska neophodne opreme i potrepština ometaju napore da se ove usluge obnove. Od stanovništva koje je ostalo bez domova i čitavih naselja ne može se očekivati da još jednu zimu preživi oslanjajući se na improvizirane mjere pomoći.

Odgovornost za osiguravanje adekvatnog humanitarnog pristupa u velikoj mjeri leži na Izraelu kao okupacionoj sili. U izvještaju objavljenom prošle sedmice OCHA je dokumentirala nagli pad količine humanitarne pomoći koja ulazi u Gazu. Između 2. i 8. novembra evidentirana su 262 kamiona Ujedinjenih nacija i partnerskih organizacija s humanitarnom pomoći namijenjenom ulasku u Gazu, od kojih je 228 istovareno na izraelskoj strani prijelaza Kerem Shalom. To predstavlja pad od približno 42 posto u odnosu na prethodnu sedmicu. Smanjenje je uglavnom pripisano izraelskoj obustavi egipatskog humanitarnog koridora, koju su izraelske vlasti, prema izvještajima, opravdale zabrinutošću zbog krijumčarenja. Iz Egipta između 3. i 8. novembra nije istovaren nijedan kamion.

Posljedice su vidljive. Svjetski program za hranu upozorio je da se 1,4 miliona ljudi u Gazi, odnosno oko dvije trećine stanovništva, i dalje suočava s kriznim ili još težim nivoima akutne nesigurnosti u snabdijevanju hranom. U oktobru je ova organizacija saopćila da je zbog nedostatka finansijskih sredstava bila primorana smanjiti pomoć u hrani za približno trećinu: podrška je smanjena sa 1,6 miliona na 1,1 milion ljudi, čime je pola miliona stanovnika ostalo bez ključne pomoći.

Nedostatak finansijskih sredstava jeste ozbiljan problem, ali on ne oslobađa Izrael odgovornosti za ograničenja koja ometaju ulazak i distribuciju osnovnih potrepština. Humanitarne organizacije ne mogu dopremiti pomoć u potrebnom obimu kada su granični pravci obustavljeni, pristup ključnim materijalima ograničen, a kretanje humanitarnih operacija izloženo brojnim preprekama.

Jednako alarmantne su i posljedice po zdravlje stanovništva. OCHA je izvijestila da oborinske vode pomiješane s kanalizacijom, poplavljene zdravstvene ustanove, obustavljene usluge i nestašica osnovnih lijekova stvaraju ozbiljne rizike po javno zdravlje. Između 27. septembra i 31. oktobra u Gazi su zabilježena 294 vjerovatna slučaja virusnog meningitisa i 119 vjerovatnih slučajeva bakterijskog meningitisa. Od 202 pojedinačno dokumentirana slučaja do 5. novembra, njih 77 posto odnosilo se na bebe mlađe od godinu dana. Ovi podaci pokazuju koliko su djeca ranjiva u prenapučenim skloništima s neadekvatnim sanitarnim uslovima i ograničenim pristupom medicinskoj njezi.

U međuvremenu, zdravstveni sistem teško uspijeva odgovoriti na potrebe stanovništva. Prema podacima zdravstvenih vlasti u Gazi, u oktobru je oko 42 posto osnovnih lijekova bilo potpuno nedostupno. Nestašica medicinskog materijala i ograničen broj bolničkih kreveta dodatno su oslabili kapacitete za liječenje pacijenata. S dolaskom zime i povećanjem rizika od respiratornih infekcija, bolesti koje se prenose zagađenom vodom i hipotermije, posljedice ovakvog stanja postajat će još teže, posebno za djecu, starije osobe, trudnice i hronične bolesnike.

Humanitarna kriza ne može se odvojiti ni od nastavka vojnih operacija. Izvještaj OCHA-e potvrđuje da izraelski zračni napadi, pucnjava i artiljerijsko granatiranje i dalje pogađaju naseljena područja, uzrokujući žrtve, uključujući i među raseljenim stanovništvom. Samo između 3. i 9. novembra, Ministarstvo zdravstva Gaze prijavilo je 22 ubijena i 90 povrijeđenih Palestinaca u incidentima povezanim sa sukobom. Ovi podaci pokazuju da primirje nije okončalo opasnost za civile. Nastavak vojnih napada, zajedno s ograničavanjem humanitarnih operacija, potkopava svaku mogućnost stabilizacije prilika i obnove osnovnih usluga od kojih zavisi opstanak stanovništva.

Kombinacija ovih pritisaka stvara začarani krug ranjivosti. Neuhranjenost slabi sposobnost organizma da se odupre infekcijama. Poplave izlažu porodice zagađenoj vodi i kanalizaciji. Oštećena skloništa povećavaju izloženost hladnoći i bolestima, dok nedostatak lijekova i preopterećene bolnice ograničavaju mogućnosti liječenja. Kada se svi ovi faktori spoje, bolesti koje bi se u normalnim okolnostima mogle liječiti mogu postati smrtonosne. Najveći teret snose djeca, starije osobe i pacijenti čiji opstanak zavisi od redovne medicinske njege.

Međunarodna reakcija zato mora biti usmjerena na uzroke ove vanredne situacije, a ne samo na ublažavanje njenih posljedica. Izrael mora omogućiti hitan i kontinuiran ulazak dovoljne količine hrane, lijekova, goriva, materijala za izgradnju skloništa, sredstava za prečišćavanje vode i opreme potrebne za popravku sanitarnih sistema. Humanitarni koridori moraju ostati otvoreni i funkcionirati predvidljivo, a humanitarnim organizacijama mora biti omogućeno da djeluju bez proizvoljnih ograničenja i prijetnji njihovom osoblju i objektima. Vojni napadi na naseljena područja moraju prestati, a civili i humanitarne operacije moraju biti zaštićeni u skladu s međunarodnim humanitarnim pravom.

Primirje je trebalo stvoriti prostor za humanitarnu pomoć i oporavak. Umjesto toga, stanovništvo Gaze dočekuje još jednu zimu u uslovima koji su i dalje izuzetno opasni.

Obaveze Izraela prema međunarodnom humanitarnom pravu ne prestaju stupanjem na snagu primirja, niti se ograničavanje pristupa osnovnim potrepštinama može neograničeno opravdavati sigurnosnim razlozima. Zaštita civila i omogućavanje humanitarne pomoći predstavljaju pravne obaveze, a ne političke ustupke.

Za raseljene porodice u Gazi zima nije daleka vremenska prognoza. Ona znači vodu koja prodire u šatore, djecu koja spavaju u mokroj odjeći, sve teže dostupnu hranu i medicinsku pomoć koja ostaje izvan njihovog domašaja. Uspješnost međunarodne reakcije neće se mjeriti brojem izdatih saopćenja i najavljenih finansijskih obećanja, već time hoće li pomoć, zaštita i pristup neophodni za spašavanje ljudskih života stići na vrijeme.

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