U objavi na svom profilu na društvenoj mreži X, Araqchi je naglasio hitnu potrebu za ukidanjem blokade Gaze i prisiljavanjem cionističkog režima da omogući ulazak humanitarne pomoći u opkoljenu enklavu.

"Nastavak genocida, prisilno raseljavanje i sprečavanje ulaska humanitarne pomoći u Gazu predstavljaju ljagu na licu čovječanstva", napisao je Araqchi.

"Gazi je hitno potrebno djelovanje kako bi se ukinula blokada i cionistički režim prisilio da dozvoli ulazak humanitarne pomoći", dodao je.

"S tim u vezi, zatražio sam od generalnog sekretara Organizacije islamske saradnje da sazove hitan sastanak ministara vanjskih poslova država članica", napisao je on.