Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), uoči roka koji je irački premijer Ali al-Zaidi postavio do petka navečer za evakuaciju položaja Kataib Hezbollaha u regiji Jurf al-Sakhar južno od Bagdada, pojavili su se znaci mogućnosti postizanja sporazuma koji bi mogao spriječiti direktnu konfrontaciju između iračkih vladinih snaga i grupa otpora u zemlji.

Prema libanskim novinama Al-Akhbar, politički kontakti i posredovanje su se intenzivirali, uključujući kretanje generala Ismaila Qaanija, komandanta Kuds snaga Islamske revolucionarne garde, i njegove sastanke s iračkim liderima. Cilj ovih konsultacija je obuzdavanje napetosti i postizanje formule sporazuma o reorganizaciji sigurnosnih odgovornosti bez eskalacije situacije u unutrašnji sukob.

Jučer je Al-Zaidi izdao civilnu naredbu o uspostavljanju štaba komande i kontrole u Jurf al-Sakhru. Ovaj štab će djelovati pod nadzorom Federalne policijske komande, a njime će komandovati brigadni general Ahmed Hatem Hamid. Pratit će ga dva zamjenika za odbranu i Narodne mobilizacijske snage.

Ovaj štab uključuje brigadu iračke vojske, brigadu Federalne policije, dvije brigade Narodnih mobilizacijskih snaga i bataljon Energetske policije, koji je zadužen za zaštitu naftovoda. Štab je počeo s radom danas u 6 sati ujutro, a na njegovom dnevnom redu je i koordinacija između provincijskih komandi Babilona, ​​Karbale, Anbara i Bagdada.

Reorganizacija komande umjesto eliminacije grupa

Ovaj potez, barem u najavljenom obliku, više predstavlja odluku o napuštanju određenih formacija nego pokušaj iračke vlade da reorganizuje strukturu komandovanja i kontrole i integriše sigurnosne odgovornosti.

Sabah al-Numan, glasnogovornik vrhovnog komandanta iračkih oružanih snaga, naglasio je da će štab preuzeti komandu nad svojim pridruženim jedinicama. Al-Zaidi je, na sastanku sa komandantom štaba i iračkim ministrom unutrašnjih poslova, naglasio otvaranje blokiranih puteva, sprovođenje vladavine prava i zaštitu građana. Rekao je da sigurnosne snage djeluju kao jedno tijelo i da sve formacije zajedno obavljaju svoje dužnosti.

Nasuprot tome, političke konsultacije su nastavljene istovremeno sa terenskim operacijama. Kataib Hezbollah je objavio da se generalni sekretar grupe Abu Hussein Al-Hamidawi sastao sa Qaanijem. Sastanku su prisustvovali i šef organizacije Badr Hadi Al-Amiri i šef Narodnih mobilizacijskih snaga (PMF) Faleh Al-Fayyadh. Dvije strane su razgovarale o tekućoj krizi, a Kataib Hezbollah je rezultate sastanka opisao kao pozitivne.

Prema iračkim političkim izvorima, general Qaani je održao sastanke i kontakte u Bagdadu, uključujući i sastanke sa iračkim premijerom Alijem Al-Zaidijem.

Posredovanje radi sprječavanja konfrontacije

Politički potezi su također uključivali konsultacije između utjecajnih ličnosti unutar koordinacijskog okvira i PMF-a. To je uključivalo kontakte trostranog odbora koji su činili Hadi Al-Amiri, Faleh Al-Fayyadh i Abdulaziz Al-Mohammadawi, šef sjedišta PMF-a, poznat kao Abu Fadak. Odbor je pregledao prijedloge za rješavanje krize kako bi ih prenio relevantnim stranama.

U intervjuu za Al-Akhbar, jedan od zapovjednika iračkih grupa otpora rekao je da su politički i sigurnosni pokreti, uključujući sastanke s generalom Qaanijem i sastanke između Al-Zaidija i Al-Hamidawyja, privremeno uspjeli smiriti krizu i spriječiti da situacija eskalira u nepredviđenu konfrontaciju.

Istovremeno, naglasio je da ovakav razvoj događaja ne znači radikalno rješenje za pitanje Jurf al-Sakhra. Prema riječima komandanta, korijen spora i dalje se odnosi na aranžmane za raspoređivanje snaga i budućnost sigurnosnih pozicija. Upozorio je da bilo koja nova formula ne bi trebala stvoriti vakuum na terenu ili utrti put povratku terorističkih prijetnji.

U još jednom znaku smirivanja tenzija, Al-Hamidawi je jučer izdao saopštenje u kojem poziva svoje snage da nastave svoje normalne aktivnosti, kao što su to činile prije upozorenja, uz nastavak obuke i povećanje borbene gotovosti.

Naglasio je da će se sporovi s iračkom vladom rješavati putem posebnih kanala kako neprijatelji ne bi mogli iskoristiti situaciju. Al-Hamidawi je također uvjeravao stanovnike provincija Babilon, Karbala i Bagdad da će se zaštita regije i njene okoline nastaviti.

Spor oko budućnosti Narodnih mobilizacijskih snaga

Ali Al-Fartousi, istraživač političkih i sigurnosnih pitanja, rekao je za novine Al-Akhbar da se kriza u regiji Jurf al-Sakhr ne može svesti na puku administrativnu akciju ili sudski nalog. Ova regija je od posebnog značaja od 2014. godine zbog svog geografskog položaja i sigurnosne osjetljivosti, te predstavlja komunikacijsko čvorište između sjevernog Babilona, ​​Anbara, Bagdada i Karbale.

Dodao je da je prisustvo Narodnih mobilizacijskih snaga u regiji povezano s prethodnim sigurnosnim uvjetima. Po njegovom mišljenju, rješavanje trenutne situacije zahtijeva prelazak iz faze stvaranja tenzija i nedokazanih optužbi i kretanje prema političkim i sigurnosnim sporazumima, dok bi sporni slučajevi trebali biti predati pravosudnim i nadzornim institucijama.