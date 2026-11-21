U pratnji zapovjednika Zračnih snaga Korpusa garde islamske revolucije, brigadnog generala Madžida Musavija, general-major Vahidi obišao je podzemni raketni grad.

Zapovjednik IRGC-a upoznat je s trenutnim stanjem spremnosti Zračnih snaga IRGC-a, kao i s najnovijim postignućima na polju raketne tehnologije.

Dana 10. novembra, Zračne snage IRGC-a predstavile su novi raketni grad, izloživši različite balističke i krstareće rakete, zajedno s njihovim lanserima.

Svečanosti otvaranja prisustvovali su načelnik Glavnog štaba Oružanih snaga Irana, general-major Ali Abdolahi, i brigadni general Madžid Musavi.

U ovom objektu izložen je niz balističkih i krstarećih raketa, kao i sistemi za njihovo lansiranje.