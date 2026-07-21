Jemensko ministarstvo vanjskih poslova: Saudijska Arabija treba okončati agresiju i opsadu; nezavisnost i suverenitet Jemena nisu predmet pregovora

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (A.S.) - ABNA - Jemensko Ministarstvo vanjskih poslova i iseljenika izdalo je saopštenje u kojem odbacuje nedavne stavove saudijskog Ministarstva vanjskih poslova, optužujući Rijad za nastavak agresije, opsade i miješanja u unutrašnje poslove Jemena, te naglašavajući da je jedini zahtjev Sane potpuna nezavisnost, bezuvjetni suverenitet i legitimna prava jemenskog naroda.

U saopštenju se navodi da izjave saudijskog Ministarstva vanjskih poslova pokazuju da Rijad i dalje tretira Jemen kao teritoriju pod svojom kontrolom. Jemensko Ministarstvo vanjskih poslova naglasilo je da ako je Saudijska Arabija iskrena u svojoj tvrdnji da poštuje suverenitet Jemena, treba da objavi potpuno povlačenje iz zemlje i okonča agresiju i opsadu. Ministarstvo je također optužilo Saudijsku Arabiju da sprečava transfer hrane i lijekova u Jemen, navodeći kontinuirana ograničenja na unos osnovnih dobara.

Pozivajući se na saudijske vojne napade u proteklih 12 godina, jemensko Ministarstvo vanjskih poslova saopštilo je da jemenski narod nikada neće zaboraviti krv desetina hiljada šehida, posebno žena i djece. U saopštenju se tvrdi da je na Jemen izvedeno oko 250.000 zračnih napada i da su ti napadi nanijeli štetu zemlji veću od pola triliona dolara. Ministarstvo je također smatralo sporove između Saudijske Arabije i UAE u južnim provincijama znakom nastavka okupacije dijelova jemenske teritorije i dominacije nad naftnim i mineralnim resursima zemlje.

Jemensko ministarstvo vanjskih poslova zaključilo je upozorenjem Rijadu da nastavak trenutne politike neće koristiti Saudijskoj Arabiji i da će samo povećati obim odgovornosti i posljedica koje iz toga proizlaze. U saopštenju se navodi da će povratak Saudijske Arabije na put mira, okončanje agresije i ukidanje opsade imati mnogo nižu cijenu od nastavka sukoba, te da jemenski narod ni pod kojim okolnostima neće odustati od svog prava na nezavisnost, suverenitet i uživanje legitimnih prava.