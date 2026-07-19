Iranci nikad ne bježe / Vlada SAD-a potpuno ignorira karakteristike Irana u kriznim situacijama

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), Michael Scheuer, bivši službenik CIA-e, u analizi vojne i političke situacije Sjedinjenih Država, osvrnuo se na uzastopne poraze zemlje u ratovima od Drugog svjetskog rata.

Scheuer je rekao: „Morate imati na umu da nismo dobili rat od 1945. godine, a nisam ni siguran da smo ušli u rat koji je zaista vrijedio voditi.“

On smatra da korijen ovih neuspjeha leži u strateškom neznanju američkih zvaničnika, dodajući: „Osnovni problem je što niko nije pročitao knjigu historije. Da jesu, znali bi da Iranci neće pobjeći; nikada neće.“

Scheuer je kritikovao nivo znanja sadašnjih američkih vladara, navodeći: „Suočavate se s vladom u Sjedinjenim Državama koja pokazuje potpuno neznanje o svijetu i u ovoj vladi nema nikoga ko može pružiti ispravno objašnjenje karakteristika Irana i kako se on ponaša u kriznim i sukobnim situacijama.“

Bivši oficir CIA-e zaključio je naglašavajući da Sjedinjene Države ponavljaju iste neuspješne scenarije, rekavši: „Ovo je potpuno isti problem koji smo imali u Iraku i Vijetnamu: ignorisanje stvarnosti na terenu i pogrešna identifikacija neprijatelja.“