Istaknuti arapski analitičar: Dva pokazatelja pokazuju da je Amerika propala u ratu s Iranom

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), Abdul Bari Atwan, istaknuti analitičar arapskog svijeta i urednik novina Rai Al-Youm, u bilješci postavlja pitanje: "Koja su dva glavna pokazatelja koja dokazuju da je Amerika propala u prvih 10 dana rata protiv Irana?" I zašto su se napadi fokusirali na bombarderske baze, vodovodne i električne objekte u zemljama Perzijskog zaliva, kao i na američke avionske baze u Jordanu, Siriji i iračkom Kurdistanu? Nastavio je objašnjavati svoje mišljenje o toku rata između Sjedinjenih Američkih Država i Irana.

Napisao je da je američki vojni establišment od prvog dana pokazao jasno protivljenje namjeri američkog predsjednika Donalda Trumpa da pokrene napad na Iran na Bliskom istoku s ciljem dominacije Hormuškim moreuzom i kontrole međunarodnog brodarstva na ovom plovnom putu. Američki vojni zapovjednici naglasili su potrebu da se u potpunosti pridržavaju odredbi nove doktrine američkog Ministarstva rata (Pentagon); doktrine koja naglašava izbjegavanje vojne konfrontacije koliko god je to moguće i, ako je rat neizbježan, poziva da bude kratak, brz i s minimalnom ljudskom i materijalnom štetom.

Prema njegovim riječima, veliki broj visokih američkih vojnih zapovjednika izrazio je svoje protivljenje "Trumpovoj nepromišljenosti" i njegovom utjecaju na "izraelske obmanjujuće kampanje", a ta protivljenja dovela su do ostavke ili smjene niza zapovjednika. Broj protivnika ove politike, kako u vojsci tako i u američkoj vojnoj obavještajnoj službi, dostigao je više od 25 generala.

Arapski analitičar nastavlja pisati da je 10 dana nakon što je Trump prekršio sporazum postignut s iranskom stranom putem... Pakistanski posrednici i još jednom su se odlučili za vojnu opciju, početni rezultati ove odluke na bojnom polju pokazali su da je američka vojska "otvorenih očiju" upala u zamku koju je Iran pažljivo osmislio i nazvao "dugoročnim regionalnim ratom iscrpljivanja".

Atwan nastavlja pisati da postoje dva pokazatelja koja pokazuju da američka vojska do sada nije uspjela pobijediti u ovom ratu i da iranska vojska nije poražena.

Prema njegovim riječima, prvi pokazatelj je priznanje američkog Ministarstva rata da se broj ranjenih američkih snaga stacioniranih u Perzijskom zaljevu i na Bliskom istoku povećao na 427 tokom proteklih 10 dana borbi.

Kao drugi pokazatelj navodi izjavu Iranskog revolucionarnog gardijskog korpusa. IRGC je objavio uništenje dva tankera za naftu koji su eksplodirali na južnoj i neslužbenoj ruti Hormuškog tjesnaca nakon što su naletjeli na morske mine. Snage IRGC-a i njihova naoružana plovila zaustavili su četiri druga tankera za naftu koji su pokušavali proći ovom rutom bez dobijanja dozvole od Irana.

Prema Atwanu, američko Ministarstvo rata nije dalo objašnjenje o prirodi i težini događaja. O povredama američkih snaga također je odbilo objaviti prisustvo bilo kakvih smrtnih slučajeva među vojnicima, objavljujući samo broj ranjenih. On smatra ovu akciju dijelom proračunate operacije obmanjivanja američke javnosti i skrivanja činjenica; jer, po njegovom mišljenju, američka vlada je svjesna osjetljivosti ovog pitanja i njegove uloge u izazivanju javnog bijesa, kao što se dogodilo u ratovima u Iraku, Afganistanu i Vijetnamu.

Atwan dalje piše da je sigurno da nijedan rat nije bez smrti, povreda, oštećenja plovila i obaranja ratnih aviona i dronova. Glavna komanda američke vojske priznala je obaranje 35 američkih aviona s fiksnim krilima, uključujući visoko napredni borbeni avion F-15, avione za dopunjavanje gorivom u zraku i avione za rano upozoravanje AWACS, svaki vrijedan 300 miliona dolara ili više.

Zatim se okreće drugom pokazatelju, situaciji s brodovima u Hormuškom tjesnacu, i piše da objava o uništenju ili oštećenju dva tankera za naftu i zapljeni četiri druga u operaciji IRGC-a potvrđuje objavu institucije o potpunom zatvaranju Hormuškog tjesnaca i prekid plovidbe na ovom plovnom putu; na takav način da ni kap nafte nije prošla ovom rutom. Atwan smatra da je to suprotno izjavama Donalda Trumpa.

Analitičar dalje piše da iako je američka vojska ciljala nekoliko iranskih civilnih infrastruktura, uključujući mostove, elektrane i željeznice, posebno u južnim gradovima i na ostrvima zemlje, nanoseći im veliku štetu, do te mjere da su neki od ovih objekata potpuno van funkcije, iranski odgovor je bio brz.

Atwan je napisao da je Iran ciljao većinu američkih baza na zapadnoj obali Perzijskog zaljeva i, pored napada na elektrane i postrojenja za desalinizaciju u regiji, proširio je i opseg svojih vojnih ciljeva. Pored baze Al-Udeid u Kataru, na listu ciljeva su uvrštene i američke baze u Kuvajtu, sjedište Pete flote američke mornarice u Bahreinu, lokacija američkih ratnih aviona i centri vojne obavještajne službe zemlje u Jordanu i iračkom Kurdistanu.

Atwan nastavlja svoju bilješku: "Vjerujemo u izreku da 'boja lica govori šta je unutra" jer svako ko pogleda lice Donalda Trumpa, koji je isprovocirao cionistički režim da uvede njegovu zemlju u ovaj rat, vrlo dobro će razumjeti šta mislimo. Njegovo lice je blijedo, a ton glasa, u poređenju s danima kada je rat počeo, odražava duboki očaj i šok uzrokovan nedavnim događajima.

Nastavio je rekavši da su Sjedinjene Države izgubile sve svoje ratove na Bliskom istoku, od Iraka do Afganistana, i da rat s Iranom neće biti izuzetak od ovog pravila. Iran, za razliku od Afganistana i Iraka, zemlja je na ivici nuklearne moći i ima najveću i najmoćniju vojsku u regiji. Iran također proizvodi najnaprednije rakete, dronove, podmornice, jedinice zvane "paukovi bataljoni" i hiljade morskih mina na domaćem terenu i ne zavisi od uvoza oružja.