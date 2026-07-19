General Qa'ani: Put otpora se nastavlja pod vodstvom ajatollaha Hameneija

Prema izvještaju Međunarodne novinske agencije ABNA - general Esmail Qaani, komandant Kuds snaga IRGC-a, napisao je u poruci:

U ime Boga, Milostivog, Samilosnog!

Komandanti i borci frontova otpora, dok cijene i izražavaju zahvalnost za dostojanstvo i velikodušnost Vrhovnog vođe prema frontu otpora, još jednom naglašavamo nastavak naše vjere i odanosti paktu koji smo sklopili sa šehidom imamom nacije, neka ga Bog zaštiti, i objavljujemo da ćemo pod vodstvom ajatollaha sejjida Modžtabe Hameneija, neka ga Bog zaštiti, nastaviti svijetli i ponosni put otpora, koji je Njegova Svetost više puta odobrila i koju još uvijek odobrava.