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General Qa'ani: Put otpora se nastavlja pod vodstvom ajatollaha Hameneija

19 juli 2026 - 19:10
News ID: 1842353
General Qa'ani: Put otpora se nastavlja pod vodstvom ajatollaha Hameneija

ABNA24: Komandant Kuds snaga IRGC-a napisao je: Pod vodstvom ajatollaha sejjida Modžtabe Hameneija, neka ga Bog zaštiti, nastavit ćemo svijetli i ponosni put otpora.

Prema izvještaju Međunarodne novinske agencije ABNA - general Esmail Qaani, komandant Kuds snaga IRGC-a, napisao je u poruci:

U ime Boga, Milostivog, Samilosnog!

Komandanti i borci frontova otpora, dok cijene i izražavaju zahvalnost za dostojanstvo i velikodušnost Vrhovnog vođe prema frontu otpora, još jednom naglašavamo nastavak naše vjere i odanosti paktu koji smo sklopili sa šehidom imamom nacije, neka ga Bog zaštiti, i objavljujemo da ćemo pod vodstvom ajatollaha sejjida Modžtabe Hameneija, neka ga Bog zaštiti, nastaviti svijetli i ponosni put otpora, koji je Njegova Svetost više puta odobrila i koju još uvijek odobrava.

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