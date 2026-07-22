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Vrijeme je na strani Irana; Amerika nema dovoljno municije da nastavi rat još mjesec dana

23 juli 2026 - 00:07
News ID: 1843829
Vrijeme je na strani Irana; Amerika nema dovoljno municije da nastavi rat još mjesec dana

ABNA24: Američki novinar Rick Sanchez, u šokantnoj analizi američke vojne situacije, upozorio je da SAD nemaju dovoljno kapaciteta da nastave dugi rat s Iranom zbog iscrpljivanja zaliha oružja u globalnim sukobima (uključujući Ukrajinu) i vrtoglavih troškova obrambene opreme, te da će se, ako se sukobi nastave, suočiti sa zastojem u naoružanju za samo 30 dana. Oslanjajući se na sistematsku korupciju u američkoj obrambenoj industriji i ravnotežu troškova u korist Irana, naglasio je da je "vrijeme na strani Irana i ova situacija ni na koji način neće biti u korist Donalda Trumpa".

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), američki novinar Rick Sanchez, ispitujući operativne kapacitete američke vojske u sukobu s Iranom, tvrdi je da tempo nedavnih bombardiranja Washingtona nije održiv na dugi rok. Predvidio je da će, s trenutnim trendom potrošnje municije, SAD vjerojatno moći nastaviti ovaj nivo operacija još samo 30 dana, a zatim se suočiti s ozbiljnom nestašicom oružja.

Novinar je razlog za ovu kritičnu situaciju smatrao široko rasprostranjenim slanjem oružja u Ukrajinu i druge dijelove svijeta te izjavio: "Nedostaje nam oružja jer nam ništa više nije ostalo."

U drugom dijelu svoje analize, Sanchez je ukazao na sistematsku korupciju u američkoj obrambenoj industriji i optužio vojne izvođače radova da decenijama obmanjuju američku vladu i narod primajući velike svote novca u zamjenu za proizvodnju ograničenog broja proizvoda.

Upoređujući troškove rata, naglasio je da su Sjedinjene Države u "gubitničkoj igri"; Jer dok Washington troši milione dolara na izgradnju svakog presretača Patriot, Iran proizvodi dronove po vrlo niskim cijenama (između 8.000 i 20.000 dolara), što je drastično pomjerilo ravnotežu troškova u korist Teherana.

Na kraju, Rick Sanchez je upozorio da Sjedinjene Države znatno zaostaju u ovoj oblasti i naglasio da je "vrijeme na strani Irana i ova situacija ni na koji način neće biti u korist Donalda Trumpa".

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