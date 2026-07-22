Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), američki novinar Rick Sanchez, ispitujući operativne kapacitete američke vojske u sukobu s Iranom, tvrdi je da tempo nedavnih bombardiranja Washingtona nije održiv na dugi rok. Predvidio je da će, s trenutnim trendom potrošnje municije, SAD vjerojatno moći nastaviti ovaj nivo operacija još samo 30 dana, a zatim se suočiti s ozbiljnom nestašicom oružja.

Novinar je razlog za ovu kritičnu situaciju smatrao široko rasprostranjenim slanjem oružja u Ukrajinu i druge dijelove svijeta te izjavio: "Nedostaje nam oružja jer nam ništa više nije ostalo."

U drugom dijelu svoje analize, Sanchez je ukazao na sistematsku korupciju u američkoj obrambenoj industriji i optužio vojne izvođače radova da decenijama obmanjuju američku vladu i narod primajući velike svote novca u zamjenu za proizvodnju ograničenog broja proizvoda.

Upoređujući troškove rata, naglasio je da su Sjedinjene Države u "gubitničkoj igri"; Jer dok Washington troši milione dolara na izgradnju svakog presretača Patriot, Iran proizvodi dronove po vrlo niskim cijenama (između 8.000 i 20.000 dolara), što je drastično pomjerilo ravnotežu troškova u korist Teherana.

Na kraju, Rick Sanchez je upozorio da Sjedinjene Države znatno zaostaju u ovoj oblasti i naglasio da je "vrijeme na strani Irana i ova situacija ni na koji način neće biti u korist Donalda Trumpa".