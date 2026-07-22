Hamasov prvi prioritet je potpuno zaustavljanje agresije i potpuno povlačenje okupatora iz Gaze

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (a.s) - ABNA - Khalil Al-Hayyah, šef političkog biroa Hamasa, u srijedu je naglasio: Prvi i jasan prioritet ovog pokreta je potpuno zaustavljanje agresije cionističkog režima.

U svom govoru je rekao: Mir neka je na palestinski narod koji je, uprkos svim velikim teškoćama i nesrećama, sačuvao svoj identitet i istinsku privrženost ovoj zemlji i nosi domovinu u svojim srcima kako bi naša zemlja ostala arapska i palestinska zemlja. Sigurni smo da će okupatori na kraju nestati.

Obraćajući se članovima i snagama ovog pokreta i Brigadama mučenika Izz al-Din al-Qassam, šef političkog biroa Hamasa je rekao: Bog vas je izabrao za veliku misiju i vi ste uvijek bili dostojni ove odgovornosti i povjerenja. Obilježili ste slavu i čast islamske nacije širom Palestine i šire. Hodat ćemo s vama putem teškoća i izazova braneći naciju, ideale, domovinu i Jerusalem. Ovaj pokret je nastao iz srca naroda i pripada narodu.

Nastavio je: Vi ste mi kao moja braća i djeca, a ja sam jedan od vas, iako je Bog na moja ramena stavio veću odgovornost. Svi moramo poduzeti ozbiljne korake i napore, svako na svom mjestu, kako bismo ispunili božansko obećanje i nastavili put velikih mučenika-komanda kao što su Šeik Ahmed Jassin, Abdulaziz Rantisi, Ismail Hanija, Jahja Sinvar, Muhammad al-Daif, Saleh al-Arouri i stotine drugih šehida; oni koji su osnovali ovaj put i za njega vodili džihad i žrtvovali se.

Al-Haja je nastavio: "Naš prvi i jasan prioritet je potpuno zaustaviti agresiju, okončati ubijanje i terorizam okupacionog režima i postići potpuno povlačenje okupacionih snaga iz Pojasa Gaze."

Također je pozvao zemlje posrednice i podržavaoce pregovaračkog procesa da izvrše stvarni pritisak na ekstremno desničarsku vladu cionističkog režima da se pridržava postignutih sporazuma i završi proces prelaska na sljedeću fazu sporazuma.