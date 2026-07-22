Jordan na rubu nacionalnog zahtjeva; Jordanske ličnosti pozivaju na otkazivanje vojnog sporazuma sa SAD-om

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), više od 130 političkih, akademskih ličnosti, pisaca, sindikalnih vođa, društvenih aktivista i plemenskih šejhova izdalo je zajedničku izjavu pozivajući jordansku vladu da otkaže vojno-sigurnosni sporazum sa SAD-om i podnese ga parlamentu na preispitivanje, izmjenu ili poništenje.

Prema Al-Mayadeenu, potpisnici izjave naglasili su da prisustvo stranih snaga na jordanskom tlu dovodi u pitanje nacionalni suverenitet zemlje i predstavlja brojne sigurnosne, političke i ekonomske rizike; rizike koji, po njihovom mišljenju, nisu donijeli nikakvu direktnu korist jordanskom narodu.

U izjavi se također upozorava da kontinuirano raspoređivanje stranih snaga i korištenje jordanske infrastrukture povećava mogućnost uvlačenja zemlje u regionalne sukobe; dok Jordan nije strana u tekućim ratovima u regiji i njegovi građani ne bi trebali plaćati cijenu za politike koje nisu u skladu s vrhovnim interesima zemlje.

U drugom dijelu izjave, jordanske ličnosti pozvale su na uklanjanje svih strateških objekata i infrastrukture u zemlji, uključujući aerodrome, luke, vojne baze i vitalne centre, iz bilo kakve vojne, sigurnosne i logističke upotrebe u vezi s regionalnim razvojem događaja.

Potpisnici su, naglašavajući potrebu održavanja sigurnosti, stabilnosti i nezavisnosti donošenja odluka u Jordanu, pozvali vlasti zemlje da usvoje politiku "prave neutralnosti"; Politika koja se zasniva na neučešću u bilo kakvoj vojnoj akciji ili logističkoj podršci u korist sukobljenih strana.

U saopštenju se također upozorava na posljedice kontinuiranih regionalnih tenzija na jordansku nacionalnu ekonomiju, unutrašnju stabilnost i vanjske odnose, a istovremeno se naglašava uloga oružanih snaga zemlje u odbrani zemlje i svetih mjesta.

Objavljivanje ovog saopštenja dolazi u vrijeme kada je, posljednjih sedmica, pitanje prisustva američkih snaga u Jordanu i korištenja njegove teritorije u regionalnim događajima postalo jedna od glavnih tema političke i medijske debate.

Islamska revolucionarna garda je također izdala nekoliko odvojenih saopštenja jordanskom narodu i vojsci, pozivajući na protivljenje prisustvu američkih snaga i sprječavanje korištenja svoje teritorije protiv naroda regije.

U saopštenjima izdatim 13., 14. i 19. jula, IRGC je naglasio potrebu za okončanjem američkog vojnog prisustva u zemlji, pozivajući se na položaj Jordana u islamskom svijetu i njegovu blizinu Palestini, te pozvao jordanski narod da ne dozvoli da tlo njihove zemlje postane baza za vojne operacije protiv islamskih zemalja.

Činjenica da su ove zahtjeve iznijeli dijelovi jordanskih elita i ličnosti istovremeno s porastom regionalne osjetljivosti ukazuje na to da pitanje nacionalnog suvereniteta, neutralnosti i načina na koji bi zemlja trebala komunicirati s američkim vojnim prisustvom u političkom i društvenom prostoru zemlje postaje sve istaknutije; pitanje koje će vjerovatno ostati glavni fokus jordanskih unutrašnjih sukoba u narednim mjesecima.