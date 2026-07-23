Al-Azhar upozorava na širenje islamofobije i govora mržnje tokom Svjetskog prvenstva 2026.

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), Opservatorija Al-Azhar u svom nedavnom izvještaju upozorila je na značajan porast rasističke i islamofobne retorike u sajberprostoru tokom Svjetskog prvenstva 2026. Izražavajući duboku zabrinutost, organizacija je naglasila da zloupotreba sajberprostora za promovisanje mržnje i podsticanje protiv drugih ugrožava vrijednosti suživota i pluralizma, te je transformisala sport od alata za zbližavanje nacija u platformu za podsticanje razlika.

Opservatorija Al-Azhar naglasila je da borba protiv ovog fenomena zahtijeva koordiniranu akciju između vlada, društvenih platformi i institucija civilnog društva kako bi se stvorio odgovoran diskurs i spriječilo da sportski događaji postanu platforma za promoviranje rasne ili vjerske diskriminacije.

Alarmantna statistika o govoru mržnje na internetu

Izvještaj navodi nalaze Španske opservatorije za rasizam i ksenofobiju (pod nadzorom španskog Ministarstva socijalne sigurnosti i imigracije), koja je ispitala uzlazni trend govora mržnje na društvenim platformama uoči Svjetskog prvenstva 2026. godine. Prema podacima centra, u junu je identifikovano više od 40.000 slučajeva govora mržnje na internetu. Pitanja nesigurnosti bila su na vrhu liste sa 69%, a sportski događaji su prijavljeni kao drugi vodeći uzrok govora mržnje sa 16%.

Ciljna publika: Sjevernoafrikanci i muslimani

Nalazi izvještaja pokazuju da su osobe sjevernoafričkog porijekla bile najviše meta govora mržnje sa 88% svih praćenih sadržaja. Nakon toga slijede antiislamske poruke sa 11% i uvredljiv sadržaj protiv osoba afričkog porijekla sa 7%.

Intenzitet rasističke retorike se također povećao, sa 48% poruka koje sadrže dehumanizirajući jezik i direktne uvrede, 32% objava koje predstavljaju ciljne grupe kao prijetnju društvu i 10% sadržaja koji eksplicitno poziva na deportaciju stranaca.

Različite performanse društvenih platformi

Što se tiče odgovora društvenih platformi na ovaj štetni sadržaj, izvještaj pokazuje da je 61% prijavljenih slučajeva uklonjeno. TikTok je prednjačio sa najvećom stopom odgovora (98%), zatim X (93%), Facebook (62%) i Instagram (32%). YouTube je, u međuvremenu, imao najnižu stopu odgovora, uklanjajući samo 8% prijavljenog sadržaja.

Opservatorija Al-Azhar zaključila je naglašavajući da borba protiv govora mržnje u sajberprostoru zahtijeva razvoj mehanizama praćenja, jačanje međunarodne saradnje i podizanje svijesti o važnosti poštovanja kulturne i vjerske raznolikosti, mjera koje mogu očuvati duh viteštva i vrijednosti suživota među ljudima.