Upozorenje na oštru zimu u Evropi; Hormuški moreuz čini kupovinu plina skupljom i otežanom

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), Evropa se suočava sa sve većim izazovom da obnovi svoje rezerve prirodnog plina prije početka zime. Intenzivnija globalna konkurencija za pošiljke ukapljenog prirodnog plina (LNG) i povratak blokade Hormuškog moreuza ugrozili su prethodni plan kontinenta da odgodi kupovinu u nadi da će se katarski izvoz plina kroz moreuz nastaviti.

Prema Al Jazeeri, evropske vlade i energetske kompanije računale su na mogućnost odgađanja kupovine plina nakon završetka zime, dok su zalihe plina pale na najniži nivo od 2022. godine. Rast cijena od početka američko-izraelskog rata protiv Irana krajem februara naveo je trgovce da čekaju diplomatsko otvaranje i nastavak brodskog saobraćaja kroz Hormuški moreuz, moreuz kroz koji prolazi oko petine svjetske trgovine ukapljenim prirodnim plinom.

Ali sada, nakon otprilike pet mjeseci, ovi proračuni izgledaju rizičniji nego ikad. Kako se poremećaji u pomorskom transportu nastavljaju, vojne tenzije su ponovo porasle, a cijene plina su dostigle nivoe blizu najviših od početka rata.

Azijska konkurencija

S obzirom na to da Evropa zaostaje u svom uobičajenom skladištenju plina, azijske zemlje, uključujući Kinu, Pakistan, Indiju, Bangladeš, Japan, Južnu Koreju i Tajvan, grabe hitne terete kako bi nadoknadile pad katarskih zaliha plina, preusmjeravajući značajan dio postojećih tereta dalje od evropskog tržišta.

Podaci o praćenju brodova koje je prikupio Bloomberg pokazuju da je uvoz tečnog prirodnog plina (LNG) u Evropi opao za oko 27 posto u odnosu na prethodnu godinu na osnovu 30-dnevnog pomičnog prosjeka, dok je uvoz iz Azije značajno porastao.

Alex Seau, viši analitičar za plin u Independent Commodity Intelligence Services, rekao je da EU ističe vrijeme ako želi ispuniti svoj cilj i da će kontinent morati povećati kupovinu u narednim sedmicama i mjesecima.

Anders Oppidal, izvršni direktor norveškog Equinora, najvećeg evropskog dobavljača prirodnog plina, također vjeruje da Evropa možda neće moći podići nivo zaliha iznad 80 posto prije zime zbog ograničenja u snabdijevanju i povećane konkurencije azijskih kupaca.

Oppidal je dodao da će nizak nivo zaliha učiniti Evropu ranjivijom na fluktuacije cijena zimi nego prethodnih godina.

Niske zalihe

Prema podacima platforme Gas Infrastructure Europe, zalihe plina u EU trenutno su na oko 54 posto kapaciteta skladištenja. Dok je petogodišnji prosjek bio oko 70 posto. Ovo je također ispod cilja EU da se do 1. novembra dostigne 80 posto rezervi.

Istraživači vjeruju da je Evropa trebala primati LNG terete istim tempom kao i prošle godine kako bi se postigao ovaj cilj, ali povećana konkurencija iz Azije smanjila je protok tereta koji ulaze na kontinent.

Upozorenje na oštru evropsku zimu; Hormuški moreuz čini kupovinu plina skupljom i težom

Cijene rastu

Nedostatak ponude direktno je utjecao na cijene. Spot cijene LNG-a u sjeveroistočnoj Aziji porasle su petu sedmicu zaredom, dostigavši ​​oko 22 dolara po milionu britanskih termalnih jedinica za isporuku sljedećeg septembra, što se smatra najvišom brojkom u posljednja četiri mjeseca.

Cijene LNG-a u sjeverozapadnoj Evropi također su dostigle oko 20,36 dolara po milionu britanskih termalnih jedinica. Ovo dok analitičari vjeruju da tržište i dalje ima ozbiljan nedostatak ponude i da geopolitički rizici i dalje postoje.

Kepler, koji prati i analizira podatke o tržištu roba i brodova, povećao je svoju prognozu za prosječni azijski JKM indeks na 19,5 dolara po milionu britanskih termalnih jedinica u drugoj polovini 2026. godine, u odnosu na 14,6 dolara.

JKM je globalna referentna vrijednost za cijene LNG-a u regiji sjeveroistočne Azije.

Ekonomski rizici

Konsultantska firma Baringa Partners upozorila je da bi nastavak zatvaranja Hormuškog moreuza do kraja septembra mogao dovesti do naglog povećanja cijena plina i električne energije. Situacija koja bi mogla gurnuti britansku i evropsku ekonomiju u recesiju do kraja godine.

Evropski kupci su sada prisiljeni kupovati plin po visokim cijenama koje su pokušavali izbjeći prije nekoliko mjeseci. U suprotnom, riskiraju nedostatak zaliha zimi.

Marco Saalfranc, šef trgovine za kontinentalnu Evropu u švicarskoj kompaniji Expo, također je upozorio da bi kontinuirani poremećaji u Hormuškom moreuzu učinili Evropu ranjivijom na šokove ekstremne hladnoće, slične onima koji su doživjeli u januaru i februaru.

Pritisci dolaze dok Evropska unija nastavlja provoditi svoj plan da okonča uvoz ruskog LNG-a do januara 2027. Ruski plin činio je oko 17 posto evropskog uvoza plina u prvoj polovini ove godine.

U Njemačkoj, vlada se nastavlja protiviti direktnoj intervenciji u podržavanju kupovine plina, vjerujući da tržište može podnijeti krizu. Nasuprot tome, zemlje poput Italije i Nizozemske počele su pružati ograničenu podršku, što bi moglo intenzivirati konkurenciju za dostupne terete čak i unutar Europe.

Analitičari upozoravaju da se Europa suočila sa sličnom krizom zimi 2022. godine, ali ju je uspjela prevladati zahvaljujući blagim temperaturama. Međutim, ponovno oslanjanje na toplu zimu ne može biti sigurna strategija, posebno kada su rezerve plina niske, a globalna konkurencija za pristup LNG teretima postaje sve žešća.