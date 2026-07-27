Umjetna inteligencija uzrokovala probleme šejhu Al-Azhara!

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), Abbas Shoman, generalni sekretar Odbora viših naučnika Al-Azhara, objavio je da je objavljeni video, u kojem se lice i glas dr. Ahmeda Al-Tayeba, šejha Al-Azhara, kao i medijskog voditelja Muhammada Helmyja Al-Balaka, koriste za reklamiranje medicinskog proizvoda, potpuno lažan i da je proizveden korištenjem tehnologije umjetne inteligencije.

Naglasio je da kreatori ovog videa pokušavaju obmanuti javno mnijenje zloupotrebom statusa i ugleda šejha Al-Azhara.

Muhammad Helmi Al-Balak je također negirao bilo kakvu saradnju u produkciji ovog sadržaja, objavio da nije intervjuisan niti učestvovao u promociji ovog proizvoda, te pozvao javnost da se suzdrži od objavljivanja videa i da ga prijavi.

Također je najavio pokretanje pravnog postupka protiv faktora koji su proizveli, objavili i promovirali ovaj lažni sadržaj.

Al-Azhar Media Center je također pozvao građane da vjeruju samo vijestima i najavama objavljenim putem medija i službenih stranica ove institucije, te upozorio da će svaka zloupotreba imena Al-Azhar ili šejha Al-Azhara i objavljivanje lažnog sadržaja biti tretirano u skladu sa zakonom.