Hodočasnici Erbeina kreću se ka Kerbeli uprkos ogromnim vrućinama

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), uprkos intenzivnoj vrućini i porastu temperatura, ogroman talas hodočasnika Erbeina nastavlja svoj put prema svetom gradu Kerbeali.

Nakon prolaska kroz pokrajine Basra i Nasiriyah, karavani hodočasnika stigli su do periferije i centra grada Samawah, a jedan broj njih je stigao i do grada Rumaithah. Istovremeno, kretanje hodočasnika u gradovima Daraji, Khizr, Samawah i Rumaithah značajno se povećalo.

Hodočasnici hodaju prema svetom haremu imama Husseina (a.s.) u obliku povorki sa zastavama, karavana jahača, grupa muškaraca i žena i malih grupa.

U međuvremenu, konvoji službi također mobiliziraju sve svoje resurse kako bi pružili najbolje usluge hodočasnicima koji idu pješice.

Uprkos teškim vremenskim uslovima i nepodnošljivoj vrućini, ova ljudska poplava insistira na nastavku svog putovanja do harema i mezara Imama Husejna, ne obraćajući pažnju na vrijeme.