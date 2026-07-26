Sedmični izvještaj o sukobu s Iranom; Kakvu su štetu SAD pretrpjele prošle sedmice?

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), posljednjih dana zapadni mediji raspravljaju o velikoj šteti nanesenoj američkim bazama u regiji zbog preciznih napada Irana, što ukazuje na to da je nedavni sukob s Iranom donio značajne ljudske i vojne gubitke SAD-u u regiji i utjecao na strateške proračune Washingtona.
Prema Guardianu, Pentagon je potvrdio da je najmanje 18 američkih vojnika ubijeno, a oko 430 povrijeđeno u sukobima povezanim s Iranom, što je još jednom skrenulo pažnju na troškove američkog vojnog prisustva u zapadnoj Aziji.
S druge strane, međunarodni mediji su, pozivajući se na službene iranske izjave, izvijestili da su nedavni napadi bili usmjereni na sisteme Patriot, THAAD radar i neke objekte povezane s američkim dronovima u regiji; iako Ministarstvo odbrane SAD-a još nije nezavisno potvrdilo detalje ove štete.
Uprkos naporima američkih medija da cenzurišu pričinjenu štetu, nekoliko izvora je objavilo dugu listu američkih objekata, opreme, baza i centara, što bi se moglo smatrati jednim od glavnih faktora opreza SAD-a u eskalaciji tenzija u regiji.
Kompletna lista SAD-a u proteklih 15 dana
Radar i odbrana:
7 komandno-kontrolnih centara
3 satelitska komunikacijska sistema
6 Patriot odbrambenih radara
3 radara za kontrolu i praćenje vazduha i mora
8 radarskih sistema za rano otkrivanje i upozorenje
7 radara za protivvazdušnu raketnu odbranu
3 EPS radarska sistema
2 EPS 117 radara
5 radara dugog dometa
2 odbrambena radara
1 taktički radarski kompleks
Podrška i logistika:
6 centara za popravku i održavanje borbenih aviona i helikoptera
3 centra za podršku i logistiku
12 rezervoara za gorivo
17 skladišta za naoružanje i dijelove za brodove i avione
6 raketnih jazbina
Operativna infrastruktura:
6 hangara za dronove MQ-9
1 skladište za pripremu borbenih aviona F-15
1 skladište za dronove u kojem se nalazilo 8 Akband dronova
2 komandna centra
1 platforma za dopunjavanje goriva nosača aviona
1 hangar za avione P-8
4 platforme za lanser raketa HiMars
5 hangara za borbene avione
4 Patriot odbrambena kompleksa
6 lansirnih rampi za rakete
1 stanica za pumpanje goriva
2 centra za signalnu komunikaciju
1 obavještajni podatkovni centar
1 centar za vještačku inteligenciju Baza Amazonovog centra za obradu podataka
1 skladišni centar SHAMPAD (daljinski upravljani plutajući)
1 dok za gorivo
4 skloništa za borbene avione
6 rampi za polijetanje i slijetanje
Zračne operacije:
11 borbenih aviona i helikoptera (na zemlji)
17 izviđačkih i operativnih dronova
1 borbeni avion F-15 unutar skloništa
1 avion P-8
1 transportni avion C-17
8 aviona za dopunjavanje gorivom
4 teška helikoptera
6 rezervnih raketa
Your Comment