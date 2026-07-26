Sedmični izvještaj o sukobu s Iranom; Kakvu su štetu SAD pretrpjele prošle sedmice?

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), posljednjih dana zapadni mediji raspravljaju o velikoj šteti nanesenoj američkim bazama u regiji zbog preciznih napada Irana, što ukazuje na to da je nedavni sukob s Iranom donio značajne ljudske i vojne gubitke SAD-u u regiji i utjecao na strateške proračune Washingtona.

Prema Guardianu, Pentagon je potvrdio da je najmanje 18 američkih vojnika ubijeno, a oko 430 povrijeđeno u sukobima povezanim s Iranom, što je još jednom skrenulo pažnju na troškove američkog vojnog prisustva u zapadnoj Aziji.

S druge strane, međunarodni mediji su, pozivajući se na službene iranske izjave, izvijestili da su nedavni napadi bili usmjereni na sisteme Patriot, THAAD radar i neke objekte povezane s američkim dronovima u regiji; iako Ministarstvo odbrane SAD-a još nije nezavisno potvrdilo detalje ove štete.

Uprkos naporima američkih medija da cenzurišu pričinjenu štetu, nekoliko izvora je objavilo dugu listu američkih objekata, opreme, baza i centara, što bi se moglo smatrati jednim od glavnih faktora opreza SAD-a u eskalaciji tenzija u regiji.

Kompletna lista SAD-a u proteklih 15 dana

Radar i odbrana:

7 komandno-kontrolnih centara

3 satelitska komunikacijska sistema

6 Patriot odbrambenih radara

3 radara za kontrolu i praćenje vazduha i mora

8 radarskih sistema za rano otkrivanje i upozorenje

7 radara za protivvazdušnu raketnu odbranu

3 EPS radarska sistema

2 EPS 117 radara

5 radara dugog dometa

2 odbrambena radara

1 taktički radarski kompleks

Podrška i logistika:

6 centara za popravku i održavanje borbenih aviona i helikoptera

3 centra za podršku i logistiku

12 rezervoara za gorivo

17 skladišta za naoružanje i dijelove za brodove i avione

6 raketnih jazbina

Operativna infrastruktura:

6 hangara za dronove MQ-9

1 skladište za pripremu borbenih aviona F-15

1 skladište za dronove u kojem se nalazilo 8 Akband dronova

2 komandna centra

1 platforma za dopunjavanje goriva nosača aviona

1 hangar za avione P-8

4 platforme za lanser raketa HiMars

5 hangara za borbene avione

4 Patriot odbrambena kompleksa

6 lansirnih rampi za rakete

1 stanica za pumpanje goriva

2 centra za signalnu komunikaciju

1 obavještajni podatkovni centar

1 centar za vještačku inteligenciju Baza Amazonovog centra za obradu podataka

1 skladišni centar SHAMPAD (daljinski upravljani plutajući)

1 dok za gorivo

4 skloništa za borbene avione

6 rampi za polijetanje i slijetanje

Zračne operacije:

11 borbenih aviona i helikoptera (na zemlji)

17 izviđačkih i operativnih dronova

1 borbeni avion F-15 unutar skloništa

1 avion P-8

1 transportni avion C-17

8 aviona za dopunjavanje gorivom

4 teška helikoptera

6 rezervnih raketa