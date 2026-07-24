59 osoba poginulo u neprijateljskim napadima na zemlju od 26. juna do danas

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), dr. Hossein Kermanpour, šef Centra za odnose s javnošću i informiranje Ministarstva zdravstva, napisao je na društvenoj mreži X:

"Od 26. juna do 11 sati 2. augusta, nakon američkih zračnih napada, 666 osoba je povrijeđeno; 613 je otpušteno nakon liječenja, 32 su hospitalizirane, a 21 je liječena ambulantno.

Također, 59 osoba je poginulo; 6 žena i 3 šehida mlađa od 18 godina. Tokom ovog perioda, na povrijeđenim osobama su obavljene 52 operacije."