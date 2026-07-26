Vođa Islamske revolucije Irana: Istrajnost na putu otpora donijet će obećanu pobjedu

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

„O vi koji vjerujete, borite se protiv nevjernika koji su u blizini vašoj i neka oni osjete vašu strogost, i znajte da je Allah s bogobojaznima.“ (Et-Tevba, 123.ajet)

Uvaženom gospodinu, hudžetul-islamu, šejhu Naimu Qassemu,

generalnom sekretaru libanskog Hezbollaha i svim zapovjednicima i požrtvovanim, strpljivim i otpornim borcima Hezbollaha,

Es-selamu alejkum ve rahmetullahi!

Vaše pismo, moja braćo i sinovi, vjerni i hrabri borci ponosnog Hezbollaha, u kojem je sadržana poruka istrajnosti i otpora radi uzdizanja Božije riječi i uvjerenje u obećanja Časnog Kur’ana i dostojanstvene ideale Imama Homeinija i rahmetli ajetullaha Hameneija, vrijedna je poštovanja i zahvale.

Danas, kada su narodi svijeta zasićeni nepravde i nasilja američke vlade i zločinačkih cionista koji uništavaju i zemlju i narod, ne preostaje drugo rješenje osim borbe i otpora, a istrajnost na tom putu donijet će borcima na Pravom putu obećanu pobjedu: a dužnost Nam je bila vjernike pomoći." (Er-Rum, 47)

Danas kada libanski Hezbollah kao predvodnik grupa džihada protiv zločinačkih napada cionističkog režima i njegovih pomagača, stoji poput čvrste planine, ta istrajnost je inspirativna poruka slobodnim nacijama svijeta s ciljem oslobađanja od nepravde i nasilja globalne arogancije i njenih marioneta. Bez sumnje, značajan dio tog velikog postignuća dolazi iz strpljenja, plemenitosti, požrtvovanosti i podrške libanskog naroda, posebno njegove južne regije.

U skladu sa smjernicama vođe Islamske revolucije, šehida Imama sejjida Alija Hameneija, Islamska Republika Iran odredila je za svoju stratešku politiku odbranu tih potlačenih i snažnih boraca, a kao prvi preduslov memoranduma o razumijevanju s američkim agresorom o okončanju nametnutog rata postavila pitanje očuvanja teritorijalnog integriteta Libana i potpuno i bezuslovno uklanjanje agresije cionističkog režima.

Neka je Božija blagoslov i milost na šehide i ranjenike i njihove strpljive porodice, izbjeglice na Božijem putu koje podnose mnoge patnje. Neka je Božiji selam na dušu sejjida šehida Hezbollaha – sejjida Hassana Nasrallaha i sve prethodne zapovjednike otpora i njihove prijatelje šehide koji su izdanak islamskog otpora pretvorili u snažno stablo čiji je korijen čvrst, a granje doseže nebo, borce koji su svojom borbom i otporom postigli dostojanstvo i čast Libana u islamskom svijetu.

Na kraju, nadam se da će uzahvaljujući dobrim dovama našeg Imama Mehdija, neka Allah ubrza njegov dolazak, Allah, dž.š, uputiti Svoju milost i blagoslove na sve borce, šehide i ranjenike otpora kao i na izbjeglice i njihove strpljive porodice.

"A Mi smo htjeli da one koji su na Zemlji tlačeni milošću obaspemo i da ih vođama i nasljednicima učinimo." (El-Qasas, 5)

Es-selamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu

Sejjid Modžtaba Huseini Hamenei,

26. juli, 2026.