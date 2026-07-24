Izrael 'neprijatelj broj jedan' muslimanskih država

Prema izvještaju Međunarodne novinske agencije ABNA: Mohammad Baqer Qalibaf dao je ove komentare tokom sastanka s iračkim premijerom Alijem Falehom al-Zaidijem u Teheranu u četvrtak.

Qalibaf je rekao da je saradnja Irana i Iraka izuzetno korisna za stabilnost zapadne Azije i muslimanskog svijeta, jer dvije susjedne države, kroz zajednički rad, mogu riješiti mnoge regionalne probleme.

„Saradnja između Irana i Iraka u očuvanju jedinstva islamskih zemalja protiv cionističkog režima, koji je neprijatelj broj jedan muslimana, svakako može biti učinkovita“, dodao je.

Vrhunski parlamentarac također je izrazio zahvalnost iračkom narodu i vladi na održavanju veličanstvene ceremonije ispraćaja za šehida Vođu Islamske revolucije, ajetullaha sejjida Alija Hameneija.

Dalje se zahvalio arapskoj zemlji na gostoprimstvu prema hodočasnicima koji prisustvuju godišnjem maršu Erbein, 40. dana nakon godišnjice šehadeta imama Husseina (a.s), trećeg šiitskog imama.

Al-Zaidi je, sa svoje strane, rekao da Irak i Iran nisu samo susjedi već i partneri, jer dijele istu sudbinu.

Dalje je napomenuo da nema potrebe zahvaljivati ​​Iraku i da je održavanje ceremonija ispraćaja Vođe njena dužnost.

„Njegov odlazak nije gubitak obične osobe; naprotiv, izgubili smo jednog od najistaknutijih šiitskih vođa“, istakao je.