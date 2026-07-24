New York Times: Iranski napadi pokazuju da iranska sposobnost preciznog ciljanja i dalje postoji

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), New York Times je u izvještaju napisao da iranski napadi na devet američkih vojnih baza i centara u raznim dijelovima zapadne Azije u protekle dvije sedmice i nakon prekida primirja ukazuju na to da Teheran i dalje ima operativne sposobnosti i visoku preciznost u izvođenju napada. Novine su naglasile da su rezultati ovih napada ozbiljno doveli u pitanje ponovljene tvrdnje administracije Donalda Trumpa da je oslabila ili uništila vojne sposobnosti Irana.

Šteta na operativnim centrima i vojnoj opremi

Na osnovu analize satelitskih i zračnih snimaka, iranski napadi su prouzrokovali značajnu štetu lokacijama američkih snaga, operativnim centrima, hangarima za dronove, radarskim sistemima i drugoj vojnoj infrastrukturi. Izvještaj je ocijenio tačnost iranskih raketa i dronova kao jednu od najvažnijih karakteristika nedavnih operacija.

Ubistvo i ranjavanje američkih vojnika

Američki list je također objavio da su tri američka vojnika ubijena, a nekoliko drugih ranjeno u napadu na zračnu bazu "Mufaq al-Sulti" u Jordanu. Prema riječima vojnog zvaničnika, oko 12 američkih vojnika je također teško povrijeđeno tokom iranskih raketnih i napada dronovima u Jordanu i drugim zemljama u regiji i prebačeni su u američku vojnu bolnicu u Njemačkoj na daljnje liječenje.

Kontinuirano ciljanje američkih baza

New York Times je zaključio svoj izvještaj napominjući da su četiri od ciljanih baza, uključujući zračnu bazu "Mofaqq al-Sulti", prethodno bile meta Irana u prvim mjesecima sukoba. Prema liatu, Iran je u to vrijeme ciljao ukupno 18 vojnih objekata koje su koristile američke snage u sedam zemalja u regiji; problem koji ukazuje na kontinuiranu operativnu sposobnost i moć preciznog ciljanja Islamske Republike.