Zašto Amerika već dva dana sjedi skrštenih ruku?

1⃣ Pogledajte cijenu nafte; nakon neuspjeha sporazuma, porasla je sa oko 80 dolara na više od 102 dolara. To znači da se rat proširio po cijelom svijetu, pa čak i na trpeze naroda Amerike i Evrope.



2⃣ Zatvaranje Bab al-Mandeba, pored Hormuškog moreuza, više je nego udvostručilo vrijeme i troškove transporta nafte. To znači da je porast cijena nafte samo početak i da iranske karte idu dalje od Hormuškog moreuza.



3⃣ Arapske zemlje su poslale poruku i Iranu i Sjedinjenim Državama da su zabrinute zbog širenja rata. Situacija je postala toliko kritična da su se Bahrein i Kuvajt obratili al-Jolaniju za sigurnosne garancije. To znači da su arapske zemlje podijeljene i nepovjerljive prema američkoj podršci.



4⃣ Iznenađujuće iransko ciljanje baza u arapskim zemlja.a, prema američkim medijima, pokazalo je da je Trumpova procjena iranske vojne moći nula. To znači da Iran ima i obavještajnu superiornost i operativne sposobnosti.



5⃣ Iran je eskalirao sukob s američkim snagama i upozorio arapske građane da ostanu najmanje 500 metara udaljeni od lokacija američkih vojnih instalacija. General Mohebbi govori o više od 200 američkih smrtnih slučajeva nakon primirja. To znači da je rat na ozbiljniji način ušao u humanitarnu sferu.



6⃣ Iranske prijetnje i operativne akcije protiv energetske infrastrukture američkih saveznika pretvorile su skok globalnih cijena nafte i plina u atomsku bombu. To znači da Amerika prijeti, a Iran djeluje. To znači preventivno djelovanje.



7⃣ Postoji izvještaj o sramoti Amerikanaca u odbrani koji su priznali Associated Press, New York Times, Axios, CNN i Reuters. Problem je što američke odbrambene rakete koštaju nekoliko puta više od iranskih ofanzivnih raketa, a sada imaju deficit. To znači rat ekonomske nesposobnosti. To znači da će čak i ako Iran puca naslijepo, promijeniti ravnotežu rata u svoju ekonomsku korist.



8⃣ Istovremeno s vojnim pritiskom, Iran pregovara s Omanom, Katarom i UAE o budućnosti Hormuškog moreuza i smanjenju utjecaja američke pomorske blokade. To znači da se terenski rad i diplomatija kreću naprijed istovremeno.

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